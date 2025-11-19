Гороскоп на 20 листопада: Овнам слід поберегти нерви, а Рибам — відкритися змінам

Гороскоп підкаже, з якими труднощами вам доведеться зіткнутися

"Телеграф" представляє гороскоп на сьогодні, 20 листопада, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день підкине Овнам випробування у професійній сфері, а це викличе роздратування. Проте важливо контролювати емоції та берегти нерви, щоб виправити ситуацію. Фінансові ініціативи краще відкласти

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тільці відчують внутрішній тягар, наче простір навколо звужується і заважає приймати рішення. Важливо не змушувати себе діяти, краще візьміть паузу. Вечір може принести серйозну розмову із близькою людиною.

Близнюки (21.05-21.06)

У четвер у Близнюків можливі раптові труднощі з фінансами, які змусять змінювати плани. Однак саме завдяки цим нюансам ви зможете поглянути інакше на свої пріоритети. До кінця дня накопичиться втома, тому відмовтеся від дзвінків та листування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей знак може зіткнутися з неуважністю на роботі, особливо якщо завдання вимагають чіткої схеми. В особистому житті з’явиться бажання тепла та підтримки, але виявити ініціативу краще акуратно, спостерігаючи за настроєм партнера.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви сьогодні відчують занепад сил, тож найближчим часом не варто брати на себе роль лідера, навіть якщо буде сильне бажання показати силу. Найкращим рішенням стане відпочинок та відновлення, а не боротьба за увагу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

На представників цього знака чекає активний день з безліччю завдань, що вимагатимуть гнучкості, терпіння та уваги до дрібниць. У середині дня може накрити втома, тому варто переглянути графік та прибрати з нього зайве.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У Терезів буде день насичений зустрічами, обговореннями та спілкуванням, яке відкриє нові можливості. Але в особистому житті зростатиме напруга, ніби партнер чекає від вас певного кроку. Краще наперед прояснити ситуацію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей знак має триматися якомога далі від імпульсивних фінансових рішень, щоб не втратити гроші. На роботі назрівають зміни, тому важливо спостерігати за процесами й потроху до них приєднуватися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні представники цього знака можуть стикнутися з дрібними помилками в роботі, які вимагатимуть терпіння та посидючості. Надвечір з’явиться гостре бажання перевернути життя і розпочати новий шлях, але не варто піддаватися імпульсам.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам у четвер захочеться тиші та відстороненості. Ранок принесе думки про справи, які давно вимагають завершення, але внутрішнього ресурсу поки що не вистачає. На роботі можливий спад продуктивності, тож дозвольте собі відпочинок.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У Водоліїв із фінансами все буде стабільно, без особливих злетів та ризиків. Натомість в особистій сфері можливі приємні сюрпризи, романтичні жести та емоції, які оживлять настрій.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Представникам цього знака відчують приплив енергії та творчості, наче хтось відкрив новий канал натхнення. Незабаром очікуються позитивні зміни, пов’язані зі зростанням та покращенням самооцінки. Можлива нова робота чи перспективна пропозиція.