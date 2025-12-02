Тайный ритуал или жест любви? Почему кошки лезут в лицо и облизывают его

Эксперты объяснили, передают ли коты важный сигнал, когда касаются лица хозяина

Иногда кот внезапно подходит очень близко к лицу и начинает его облизывать. Это может выглядеть странно и непонятно, но на самом деле такое поведение имеет конкретные причины.

Какие скрытые сигналы кошка может передавать этими странными, но очень выразительными жестами, написали в ресурсе Catster.

Почему кот лезет вам в лицо и лижет его: простое объяснение

Специалисты отмечают, что кошки могут подходить вплотную к лицу хозяина по разным причинам. Самая распространенная — голод.

Кошка трется об хозяина

Впрочем, существуют и другие мотивы:

Потребность в покое. Если во время игры кот кладет лапу вам на лицо, это может означать, что он хочет немного побыть наедине;

Желание внимания. Кошки часто ищут поглаживаний и объятий, поэтому иногда приближаются слишком близко, особенно вечером;

Доверие. Прикосновение лапой к лицу, а тем более ко рту – это знак того, что ваш любимец чувствует себя рядом с вами полностью безопасно.

По каким причинам кот лижет лицо

Облизывание — еще более нежный и личный жест. Так кошки могут проявлять любовь, повторяя поведение мам-кошек, которые ухаживают за котятами.

Кроме того, кошки могут "метить" человека. Облизывая вас, питомец как бы оставляет свой запах и показывает, что вы — часть его территории и "его" семьи.

