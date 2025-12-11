Окремі вагони не лише для жінок і дітей: чим ще цікаве метро в Дубаї (фото)

Вибрати відповідний вагон можна прямо на станції, купивши потрібний квиток

У дубайському метро передбачено кілька класів вагонів: Gold (підвищений комфорт), Silver (стандартний) та рожеві вагони для жінок та дітей. Останні призначені для додаткового комфорту пасажирок.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як влаштовано всі три типи вагонів. Зазначимо, що головна відмінність у них полягає у ціні та зручності.

Gold

У вагонах класу Gold встановлені панорамні вікна та широкі шкіряні крісла. Для проїзду у вагоні підвищеної комфортності необхідно придбати квиток за особливим тарифом в одній із кас метрополітену.

Щоб проїхати в такому вагоні, необхідно придбати NOL Gold card (продається в автоматах і касах і виглядає як карта із золотою смугою) або переключити Red Ticket на тариф Gold.

Вагон Gold

Silver

Це звичайна пасажирська зона, без преміальних послуг і особливих вимог до тарифу. Сидіння зазвичай вздовж стін або поперек і розраховані на максимальну місткість.

Є кілька невеликих секцій із поперечними сидіннями. Багато зон для пасажирів, що стоять, особливо біля дверей.

Щоб проїхати в такому вагоні, необхідно придбати звичайну NOL Silver card або разовий квиток на метро (Red Ticket).

Вагон Silver

Вагони для жінок та дітей

Усі склади дубайського метрополітену оснащені спеціальними вагонами для жінок та дітей. Вони мають велику кількість простору для дитячих колясок. Відрізнити жіночий вагон можна за рожевими попереджувальними знаками на станції та в самому вагоні.

Варто додати, що у дубайському метро жінкам не заборонено користуватись спільними вагонами. Жіночі вагони призначені лише додаткового комфорту пасажирок.

Тут квитки такі самі, як у Silver Class — спеціальних тарифів немає.

Також важливо відзначити, що усі станції метро обладнані ліфтами, а в кожному поїзді передбачені спеціальні зони для людей на інвалідних кріслах.

Вагон для жінок та дітей. Фото: gulfnews

Вагон для жінок та дітей. Фото: gulfnews