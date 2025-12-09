Не "мелкий дождь" и не "морось": простое украинское слово, загоняющее россиян в тупик

Старое слово, живущее до сих пор

Украинский язык часто удивляет словами, которые точно моментально поймет украинец, но россиянин зависнет и спросит: что это такое? Иногда одна краткая лексема передает явление лучше, чем целое предложение.

Одно из таких слов касается погоды — того дождя, которого будто бы и нет, но капюшон уже мокрый. "Телеграф" рассказывает, как оно звучит и почему россияне не могут правильно перевести его своими средствами.

И это слово "мжичка". По данным "Словаря украинского языка", мжичка – это очень мелкие насыщающие воздух капли воды. Так украинцы называют мелкий, густой дождь или туман.

Толкование слова "мжичка"

В классической украинской литературе это слово часто встречается. Михаил Коцюбинский писал: "Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою". Юрий Смолич описывал: "Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці".

Василий Козаченко использовал слово в таком контексте: "Був густий туман, і якась уїдлива сиза мжичка запорошила одяг, інеєм осіла на чубах". Владимир Дрозд писал: "Сіялося з рання до вечора і з вечора до рання, спершу обложні дощі та мжички, а скоро – й навпіл із крижаною дертю".

Аналог в русском есть, но произношение другое. Именно "мж-" делает слово неудобным для их слуха, поэтому оно мало кому понятно без объяснения.

Для описания такой погоды россияне чаще всего употребляют описательные формулировки — мелкий дождь, моросящий дождь, изморось, а украинцам достаточно одного слова. В нашем языке оно укоренено в литературе и ежедневном употреблении, хотя многие жители больших городов уже редко им пользуются.

