За ними стояли в очереди часами: почему конфеты "Вечерний Киев" стали символом столицы

В 1980-х эти конфеты были дефицитом, за которым охотились

В середине 1980-х киевская кондитерская фабрика имени Карла Маркса получила амбициозную задачу. Там должны были создать подарочные конфеты, которые станут гастрономическим символом столицы наравне с уже легендарным Киевским тортом.

Результатом стали конфеты "Вечерний Киев" – набор, который быстро превратился в культовый десерт, обязательный элемент престижного подарка и популярнейший сувенир из Киева. "Телеграф" расскажет об этой истории подробнее.

Современная упаковка конфет "Киев вечерний"

Революция в советской кондитерке

На фоне типичной советской продукции "Вечерний Киев" выглядел настоящим прорывом. Рецептура включала в себя повышенное содержание какао-продуктов, натуральное молоко, алкогольную нотку коньяка и главный козырь – целый жареный фундук внутри, дополненный измельченным орехом в глазури.

Запуск продукта совпал с масштабными торжествами к 1500-летию Киева, когда город демонстрировал новый уровень как в архитектуре, так и в гастрономии. Для производства использовали более современную линию, благодаря чему кремовая начинка с маслом и коньяком в сочетании с тонким слоем шоколада давала почти "заграничный" уровень вкуса.

Конфета "Вечерний Киев"

Когда музыка обретает вкус

Название "Вечерний Киев" выросло не из технологических характеристик, а из атмосферы города. Ее напрямую связывают с популярной с 1960-х песней "Як тебе не любити, Києве мій!", где звучит образ вечернего Киева над Днепром. Это был ранний кейс эмоционального брендинга: коробка должна была "упаковать" не только пралине с фундуком, но и ощущение прогулок по Крещатику, свиданий, театров и длинных разговоров на кухне с видом на огни большого города.

Упаковка как открытка

Визуальный образ работал как бумажная открытка из ночного Киева: темный фон упаковки напоминал небо над Днепром, золотистые элементы – огни фонарей и окна домов в центре. Коробку часто везли вместо сувенирного магнита или набора открыток: подарив эти конфеты, фактически дарили свой Киев с его вечерними проспектами, мостами и театральными афишами.

"Киев вечерний", коробка 1987 года

Дефицит как часть легенды

В воспоминаниях киевлян "Вечерний Киев" фигурирует в качестве десерта для узкого круга моментов: Новый год, большие семейные праздники, приезд гостей из других городов. Приобрести их можно было не всюду – особую роль играл культовый магазин "Українські ласощі" в центре, который с 1960-х считался самым сладким местом города.

Магазин "Українські ласощі" на ул. Богдана Хмельницкого

Продукт был дорогим и дефицитным: его доставали не просто к чаю, а ко значимым событиям. Поэтому в коллективной памяти эти конфеты стали символом "вечера, которого ждали". Истории об очередях, о том, как "достать через знакомых", о редких коробках к первому свиданию или диплому стали частью городского фольклора.

Жизнь после СССР

После трансформаций кондитерской отрасли историческую линию подхватил Roshen, ныне выпускающий "Киев вечерний" как отдельный продукт. В официальном описании акцентируют ту же формулу: пралине с измельченным фундуком, целый лесной орех, шоколадная глазурь и легкая нотка бренди.

Конфеты "Киев вечерний", вариант оформления

Конфеты "Киев вечерний", вариант оформления

Сегодня "Вечерний Киев" – это больше, чем конфеты. Это упакованная в золотую фольгу история города, его вечеров, его людей и моментов, когда обычный десерт становился частью чего-нибудь значимого.

