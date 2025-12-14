Рыба больше мужской ноги: где рыбаку повезло с трофеем (видео)

Мужчина похвастался "колючим" хищником

В селе Банилов Подгорный, что в Черновицкой области, местный рыбак поймал крупную рыбу, вес которой превысил 5 килограммов. Трофей удалось вытащить из спортивного водоема.

На видео, которое опубликовал Степан Мельничук в группе на Facebook "Рыбалка Буковины MSS (Черновцы)", можно увидеть, как мужчина взвесил рыбу и показал, насколько она большая, сравнив ее со своей ногой.

В то же время остается неизвестным, отпустил ли мужчина рыбу обратно в водоем или забрал ее с собой.

Интересные факты о судаке

Судак считается одной из самых ценных рыб для рыбаков. Он является хищником и питается другой рыбой, имеет острые клыкообразные зубы и может вырастать более метра в длину, набирая вес до 10-15 килограммов. Эта рыба очень чувствительна к уровню кислорода в воде, поэтому не обитает в заболоченных водоемах.

Интересно, что судак активен как днем, так и ночью: в темное время суток он выходит на мелководье, а днем держится в более глубоких местах. Также судак известен своей устойчивостью к различным заболеваниям, что делает его выносливым обитателем водоемов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что рыбак похвастался своей "речной коровой", которую он вытащил в Житомирской области.