Лето задерживается? Одессу может накрыть похолодание и затяжные ливни

Теплые вещи не стоит прятать в шкаф

Июнь в Одессе обычно ассоциируется с полноценным началом курортного сезона и стабильным теплом, однако нынешний старт лета готовит для одесситов и гостей города небольшой синоптический сюрприз. Судя по текущим прогнозам, привычная жара пока откладывается.

Согласно данным метеорологического ресурса "Цель Погода", первые дни июня принесут в Одессу умеренную и даже прохладную погоду с периодическими осадками. Так, 2 и 3 июня (вторник и среда) небо будет облачным, ожидаются дожди, а столбики термометров днем не поднимутся выше +17°C. Ночи будут оставаться довольно свежими — около +13°C.

Постепенное потепление начнется с четверга, 4 июня, когда воздух прогреется до +21°C днем и +13°C ночью, а небо прояснится. На выходные, 6 и 7 июня температура продолжит расти: в субботу ожидается до +24°C, а в воскресенье — до +26°C (правда, в конце недели снова возможны небольшие дожди). Настоящее стабильное лето с дневными температурами от +26°C до +28°C и теплыми ночами до +18°C … +19°C придет в регион только после 15 июня.

Альтернативный взгляд на ближайшие дни предлагают специалисты Укргидрометцентра, чей подробный прогноз представлен на файле укргил.jpg. Специалисты государственного ведомства солидарны в том, что начало месяца будет дождливым, однако их расчеты температурного режима несколько отличаются в сторону большей прохлады в дневные часы и более высокие показатели в ночное время.

Что прогнозируют синоптики Укргидрометцентра

По данным анализа файла, 2 июня синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дождливую погоду с температурой от +14°C ночью до +17°C днем. На следующий день, 3 июня, осадки удержатся, а термометры покажут +15°C ночью и те же скромные +17°C в дневное время. В течение 4 и 5 июня ожидается прекращение дождей и облачная с прояснениями погода: ночью будет около +16°C, а днем воздух прогреется только до +20°C. На выходные 6 и 7 июня температура будет колебаться в пределах +18°C ночью и +21°C днем, причем в воскресенье город снова могут накрыть обильные дожди. Умеренная прохлада сохранится по меньшей мере до среды, 10 июня, когда дневной максимум будет составлять всего +22°C.

