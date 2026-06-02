Мемы теперь не только о Виталии: Владимир Кличко повторил "фирменный стиль" брата (видео)

Соцсети активно обсуждают курьезный момент с форума безопасности

Боксер Владимир Кличко, младший брат городского головы Киева Виталия Кличко, стал героем шуток в сети. Все из-за своего комментария на Черноморском форуме безопасности (Black Sea Security Forum) в Одессе.

Кличко младший, говоря о политической карьере, высказался так: "Я не политик, я никогда не был политиком, я никогда не был ни в одной партии. Также в партии брата. Кстати, моего родственника". Это и послужило поводом для юмора.

Комментаторов развеселила фраза еще и учитывая периодические языковые "ляпы" Виталия Кличко. В сети пишут, что это новый хит ораторского искусства и предлагают присвоить Кличко звание "генерала мемотворческих сил".

Насмешило пользователей и произношение Владимира Кличко и его описание своей причастности к политике.

Мэр столицы и старший брат Владимира Виталий Кличко известен своими яркими оговорками, становящимися настоящими интернет-мемами. Среди известных "перлов":

"Но сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, немногие могут это делать".

"Прошу… подготовиться к земле" (призыв готовиться к отопительному сезону/холодам).

"У меня есть два заместителя, четыре из которых лежат в Кабинете министров".

Украинцы даже делают тематические подборки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над оговорками Кличко шутил даже президент Владимир Зеленский, уже в статусе первого лица государства. В 2025 году он подколол его в разговоре о выборах.