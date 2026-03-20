Еще можно успеть: как быстро вырастить клубнику на своем огороде
Когда наступает безморозный период, приходит пора сажать клубнику. Сделать это можно быстро, приступив к делу уже сейчас.
Важно к делу подойти правильно и тогда вы не упустите момент.
Какой сорт выбрать
- Вы можете выбрать сорта, плодоносящие в июне (начинает распускать почки осенью, а первые плоды дает следующим летом)
- непрерывно плодоносящие (начинают плодоносить весной и продолжают давать сладкие ягоды до осени)
- солнценейтральные (плодоносят непрерывно до первых заморозков)
В небольших садах наиболее популярен сорт, плодоносящий в июне, но если вы хотите наслаждаться им все лето, стоит попробовать несколько сортов.
Как сажать клубнику
- Ягоде требуется не менее 6 часов солнечного света в день, поэтому сажайте ее в самой солнечной части сада
- Клубника любит хорошо дренированную глинистую почву, которую стоит обогатить компостом или навозом
Как делать нельзя
- Не сажайте новую рассаду рядом со старыми растениями
- Не оставляйте расстояние менее 45-60 сантиметров между рассадой и 60 сантиметров между рядами. Иначе у растений не будет достаточно места для роста и за ними будет тяжело ухаживать
Уход за рассадой и уборка урожая
- Клубника любит воду, поэтому после посадки тщательно полейте, а затем регулярно поддерживайте почву во влажном состоянии
- Мульчируйте грядки, чтобы почва дольше оставалась влажной и сорняки появлялись реже
- Если температура надолго опускается ниже -5 °C, накройте её соломой, чтобы защитить от мороза
- Когда клубника созреет, срежьте её, а не срывайте, чтобы не повредить растение
