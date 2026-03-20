Еще можно успеть: как быстро вырастить клубнику на своем огороде

Денис Подставной
Выращивание ягод Новость обновлена 20 марта 2026, 17:13
Выращивание ягод. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Когда наступает безморозный период, приходит пора сажать клубнику. Сделать это можно быстро, приступив к делу уже сейчас.

Об этом пишет agroinform. Журналисты отмечают, что важно к делу подойти правильно и тогда вы не упустите момент.

Какой сорт выбрать

  • Вы можете выбрать сорта, плодоносящие в июне (начинает распускать почки осенью, а первые плоды дает следующим летом)
  • непрерывно плодоносящие (начинают плодоносить весной и продолжают давать сладкие ягоды до осени)
  • солнценейтральные (плодоносят непрерывно до первых заморозков)

В небольших садах наиболее популярен сорт, плодоносящий в июне, но если вы хотите наслаждаться им все лето, стоит попробовать несколько сортов.

Как сажать клубнику

  • Ягоде требуется не менее 6 часов солнечного света в день, поэтому сажайте ее в самой солнечной части сада
  • Клубника любит хорошо дренированную глинистую почву, которую стоит обогатить компостом или навозом

Как делать нельзя

  • Не сажайте новую рассаду рядом со старыми растениями
  • Не оставляйте расстояние менее 45-60 сантиметров между рассадой и 60 сантиметров между рядами. Иначе у растений не будет достаточно места для роста и за ними будет тяжело ухаживать

Уход за рассадой и уборка урожая

  • Клубника любит воду, поэтому после посадки тщательно полейте, а затем регулярно поддерживайте почву во влажном состоянии
  • Мульчируйте грядки, чтобы почва дольше оставалась влажной и сорняки появлялись реже
  • Если температура надолго опускается ниже -5 °C, накройте её соломой, чтобы защитить от мороза
  • Когда клубника созреет, срежьте её, а не срывайте, чтобы не повредить растение
