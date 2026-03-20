Еще можно успеть: как быстро вырастить клубнику на своем огороде

Когда наступает безморозный период, приходит пора сажать клубнику. Сделать это можно быстро, приступив к делу уже сейчас.

Какой сорт выбрать

Вы можете выбрать сорта, плодоносящие в июне (начинает распускать почки осенью, а первые плоды дает следующим летом)

непрерывно плодоносящие (начинают плодоносить весной и продолжают давать сладкие ягоды до осени)

солнценейтральные (плодоносят непрерывно до первых заморозков)

В небольших садах наиболее популярен сорт, плодоносящий в июне, но если вы хотите наслаждаться им все лето, стоит попробовать несколько сортов.

Как сажать клубнику

Ягоде требуется не менее 6 часов солнечного света в день, поэтому сажайте ее в самой солнечной части сада

Клубника любит хорошо дренированную глинистую почву, которую стоит обогатить компостом или навозом

Как делать нельзя

Не сажайте новую рассаду рядом со старыми растениями

Не оставляйте расстояние менее 45-60 сантиметров между рассадой и 60 сантиметров между рядами. Иначе у растений не будет достаточно места для роста и за ними будет тяжело ухаживать

Уход за рассадой и уборка урожая

Клубника любит воду, поэтому после посадки тщательно полейте, а затем регулярно поддерживайте почву во влажном состоянии

Мульчируйте грядки, чтобы почва дольше оставалась влажной и сорняки появлялись реже

Если температура надолго опускается ниже -5 °C, накройте её соломой, чтобы защитить от мороза

Когда клубника созреет, срежьте её, а не срывайте, чтобы не повредить растение

