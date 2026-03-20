Ще можна встигнути: як швидко виростити полуницю на своєму городі
У невеликих садах найбільш популярний сорт, що плодоносить у червні
Коли настає безморозний період, настав час саджати полуницю. Зробити це можна швидко, розпочавши справу вже зараз.
Який сорт вибрати
- Ви можете вибрати сорти, що плодоносять у червні (починає розпускати бруньки восени, а перші плоди дає наступного літа)
- безперервно плодоносні (починають плодоносити навесні і продовжують давати солодкі ягоди до осені)
- сонценейтральні (плодоносять безперервно до перших заморозків)
У невеликих садах найбільш популярний сорт, що плодоносить у червні, але якщо ви хочете насолоджуватися ним все літо, варто спробувати кілька сортів.
Як садити полуницю
- Ягоді потрібно не менше 6 годин сонячного світла на день, тому садіть її в самій сонячній частині саду
- Полуниця любить добре дренований глинистий ґрунт, який варто збагатити компостом або гноєм
Як робити не можна
- Не садіть нову розсаду поряд із старими рослинами
- Не залишайте відстань менше ніж 45-60 сантиметрів між розсадою та 60 сантиметрів між рядами. Інакше у рослин не буде достатньо місця для зростання і за ними буде важко доглядати
Догляд за розсадою та збирання врожаю
- Полуниця любить воду, тому після посадки ретельно полийте, а потім регулярно підтримуйте ґрунт у вологому стані
- Мульчуйте грядки, щоб ґрунт довше залишався вологим і бур’яни з’являлися рідше
- Якщо температура опускається нижче -5 °C, накрийте її соломою, щоб захистити від морозу
- Коли полуниця дозріє, зріжте її, а не зривайте, щоб не пошкодити рослину
