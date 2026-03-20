Ще можна встигнути: як швидко виростити полуницю на своєму городі

У невеликих садах найбільш популярний сорт, що плодоносить у червні

Коли настає безморозний період, настав час саджати полуницю. Зробити це можна швидко, розпочавши справу вже зараз.

Про це пише агроінформ. Журналісти зазначають, що важливо до справи підійти правильно і тоді ви не пропустите момент.

Який сорт вибрати

Ви можете вибрати сорти, що плодоносять у червні (починає розпускати бруньки восени, а перші плоди дає наступного літа)

безперервно плодоносні (починають плодоносити навесні і продовжують давати солодкі ягоди до осені)

сонценейтральні (плодоносять безперервно до перших заморозків)

У невеликих садах найбільш популярний сорт, що плодоносить у червні, але якщо ви хочете насолоджуватися ним все літо, варто спробувати кілька сортів.

Як садити полуницю

Ягоді потрібно не менше 6 годин сонячного світла на день, тому садіть її в самій сонячній частині саду

Полуниця любить добре дренований глинистий ґрунт, який варто збагатити компостом або гноєм

Як робити не можна

Не садіть нову розсаду поряд із старими рослинами

Не залишайте відстань менше ніж 45-60 сантиметрів між розсадою та 60 сантиметрів між рядами. Інакше у рослин не буде достатньо місця для зростання і за ними буде важко доглядати

Догляд за розсадою та збирання врожаю

Полуниця любить воду, тому після посадки ретельно полийте, а потім регулярно підтримуйте ґрунт у вологому стані

Мульчуйте грядки, щоб ґрунт довше залишався вологим і бур’яни з’являлися рідше

Якщо температура опускається нижче -5 °C, накрийте її соломою, щоб захистити від морозу

Коли полуниця дозріє, зріжте її, а не зривайте, щоб не пошкодити рослину

Як садити полуницю

