Рус

Ще можна встигнути: як швидко виростити полуницю на своєму городі

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

У невеликих садах найбільш популярний сорт, що плодоносить у червні

Коли настає безморозний період, настав час саджати полуницю. Зробити це можна швидко, розпочавши справу вже зараз.

Про це пише агроінформ. Журналісти зазначають, що важливо до справи підійти правильно і тоді ви не пропустите момент.

Який сорт вибрати

  • Ви можете вибрати сорти, що плодоносять у червні (починає розпускати бруньки восени, а перші плоди дає наступного літа)
  • безперервно плодоносні (починають плодоносити навесні і продовжують давати солодкі ягоди до осені)
  • сонценейтральні (плодоносять безперервно до перших заморозків)

У невеликих садах найбільш популярний сорт, що плодоносить у червні, але якщо ви хочете насолоджуватися ним все літо, варто спробувати кілька сортів.

Як садити полуницю

  • Ягоді потрібно не менше 6 годин сонячного світла на день, тому садіть її в самій сонячній частині саду
  • Полуниця любить добре дренований глинистий ґрунт, який варто збагатити компостом або гноєм

Як робити не можна

  • Не садіть нову розсаду поряд із старими рослинами
  • Не залишайте відстань менше ніж 45-60 сантиметрів між розсадою та 60 сантиметрів між рядами. Інакше у рослин не буде достатньо місця для зростання і за ними буде важко доглядати

Догляд за розсадою та збирання врожаю

  • Полуниця любить воду, тому після посадки ретельно полийте, а потім регулярно підтримуйте ґрунт у вологому стані
  • Мульчуйте грядки, щоб ґрунт довше залишався вологим і бур’яни з’являлися рідше
  • Якщо температура опускається нижче -5 °C, накрийте її соломою, щоб захистити від морозу
  • Коли полуниця дозріє, зріжте її, а не зривайте, щоб не пошкодити рослину
Теги:
#Поради #Полуниця #Сад