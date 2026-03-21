Гараж к Пасхе будет сиять чистотой: 5 простых советов для быстрой уборки

Благодаря этим подсказкам можно удобно организовать пространство на будущее

С приходом весны встает вопрос наведения порядка в гараже. Это может казаться очень сложной задачей, особенно когда его используют не только для хранения автомобиля.

Итак, если вы видите, что гараж завален кучей инструментов, техники, спортивного и хозяйственного инвентаря и другими вещами, уже следует начинать уборку. Об этом рассказывают пользователи социальной сети ТикТок.

Вынести все вещи из гаража

Первый шаг к чистоте помещения – вынести все на улицу. Это позволит оценить пространство и определить, как лучше хранить вещи.

Самая главная задача полностью освободить гараж от вещей. Фото Скриншот

Чаще всего, захламлен именно пол. Поэтому начать уборку следует с дальнего от входа угла, постепенно двигаясь к выходу.

Сортировка вещей

После того как все вынесено из гаража, необходимо определиться с последующим хранением этих вещей. Лучшим вариантом станет разделить все вещи по категориям:

предметы, которые требуются регулярно,

предметы, которые требуются несколько раз в год,

одинаковые вещи,

инструменты.

На этом этапе можно сходу провести анализ. В частности, что оставить, а что выбросить, отдать знакомым или продать.

Избавление от ненужных вещей

Обычно в гараже оказываются вещи, которые могут понадобиться "когда-то" в будущем. Однако это "когда-то" так и не наступает, а место — захламливается. Поэтому нужно определить, какие вещи не нужны.

В гараже скапливается множество ненужных вещей. Фото Скриншот

Влажная уборка

Перед тем как возвращать вещи снова в гараж, хорошей идеей будет помыть помещение и протереть от пыли полки и стеллажи. Важно дождаться, пока гараж высохнет после влажной уборки.

Важно провести влажную уборку на всех поверхностях в гараже. Фото Скриншот

Организация пространства

Когда гараж полностью чист, а лишних вещей уже не осталось, можно организовать пространство более эффективно. Подумайте, чтобы каждый инструмент, техника, инвентарь или другие вещи имели свое место для хранения. Облегчить это дело помогут следующие помощники:

Прозрачные контейнеры. Использование прозрачных контейнеров позволяет сразу увидеть находящийся внутри без необходимости открывать каждый короб, что позволит предотвратить захламление пространства;

Этикетки. Наклеивать этикетки на полки и контейнеры – это отличный способ быстро разобраться в их содержимом. Это поможет точно определять, что и где находится и не тратить время на поиски.

Наклеивать этикетки на полки и контейнеры – это отличный способ быстро разобраться в их содержимом. Это поможет точно определять, что и где находится и не тратить время на поиски. Разделение по категориям. Упакуйте вещи по их назначению, чтобы облегчить организацию и поиск в будущем. К примеру, можно спланировать отдельный контейнер для новогодних украшений, отдельный для автомобильных запчастей и аксессуаров и моющих средств.

В результате в гараже будет идеальный порядок. Фото Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить пальто. Оно останется в идеальном состоянии вплоть до следующей зимы.