Гараж до Великодня сяятиме чистотою: 5 простих порад для швидкого прибирання

Завдяки цим підказкам можна зручно організувати простір на майбутнє

З приходом весни постає питання наведення ладу в гаражі. Це може здаватися дуже складним завданням, особливо, коли його використовують не лише для зберігання автомобіля.

Отже, якщо ви бачите, що гараж вже завалений купою інструментів, техніки, спортивного та господарського інвентарю та іншими речами, вже варто починати прибирання. Про це розповідають користувачі соціальної мережі ТікТок.

Винести всі речі з гаража

Перший крок до чистоти приміщення — винести все на вулицю. Це дозволить оцінити, простір та визначити, як краще зберігати речі.

Найчастіше, захаращена саме підлога. Тому почати прибирання варто з дальнього від входу кутка, поступово рухаючись до виходу.

Сортування речей

Після того як все винесене з гаража, необхідно визначитись з подальшим зберіганням цих речей. Найкращим варіантом стане поділити усі речі за категоріями:

предмети, які потрібні регулярно,

предмети, якими потрібні кілька разів на рік,

однакові речі,

інструменти.

На цьому етапі можна відразу провести аналіз. Зокрема, що залишити, а що викинути, віддати знайомим або продати.

Позбавлення від непотрібних речей

Зазвичай у гаражі опиняються речі, які можуть знадобитись "колись" в майбутньому. Однак це "колись" так і не настає, а місце – захаращується. Тому потрібно визначити непотрібні речі.

Вологе прибирання

Перед тим як повертати речі знову у гараж, гарною ідеєю буде помити приміщення. та протерти від пилу полиці та стелажі. Важливо дочекатись, поки гараж висохне після волого прибирання.

Організація простору

Коли гараж повністю чистий, а зайвих речей вже не залишилось, можна організувати простір ефективніше. Подумайте, щоб кожен інструмент, техніка, інвентар чи інші речі мали своє конкретне місце для зберігання. Полегшити цю справу допоможуть такі помічники:

Прозорі контейнери. Використання прозорих контейнерів дозволяє одразу побачити що знаходиться всередині без необхідності відкривати кожен короб, що дозволить запобігти захаращенню простору;

Етикетки. Наклеювати етикетки на полиці та контейнери – це чудовий спосіб швидко розібратися у їх вмісті. Це допоможе точно визначати що та де знаходиться і не витрачати час на пошуки.

Розділення за категоріями. Пакуйте речі за їх призначенням, щоб полегшити організацію та пошук в майбутньому. Наприклад, можна спланувати окремий контейнер для новорічних прикрас, окремий для автомобільних запчастин та аксесуарів і миючих засобів.

