Трамп неудачно пошутил на встрече с премьером Японии. Украинцы уже наклепали мемов

Колкость о Перл-Гарборе поняли не все

Встреча американского лидера Дональда Трампа с премьером Японии Санаэ Такаичи уже стала поводом для мемов. Украинцы шутили не только об упоминании операции на Перл-Гарборе.

"Телеграф" собрал лучшие мемы о Трампе. Пользователям в сети встреча Такаичи с президентом США напомнила визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ведь местами от заявлений Трампа выражение лица премьера Японии резко менялось, как когда-то у Зеленского. При этом гостя в Белом доме почти не комментировала шпильки американского лидера.

Мемы о Трампе и премьере Японии Такаичи

Мемы о Трампе и премьере Японии Такаичи

Были и мемы о том, что фактически Трамп хотел заручиться помощью Японии в войне с Ираном, чтобы снизить расходы США. Однако их разговор не выглядел удачным, хотя не перешел в ссору, как было с президентом Украины.

Мемы о Трампе и премьере Японии Такаичи

Мемы о Трампе и премьере Японии Такаичи

К слову, абсурдные шутки и заявления Трампа также высмеиваются в сети, считая, что он часто позволяет себе лишне.

Мемы о Трампе и премьер Японии Такаичи

Наиболее неудачной в разговоре лидера США и Японии считают его шутку о Перл-Гарборе. Трамп вспомнил, как 7 декабря 1941 года японская авиация нанесла внезапный удар по военно-морской базе США.

Что предшествовало

Отвечая на вопрос об отсутствии предупреждения союзников по поводу операции против Ирана, Трамп объяснил это необходимостью эффекта неожиданности.

"Мы никому об этом не говорили, потому что хотели неожиданности", – заявил он.

Обращаясь к японскому журналисту, Трамп в шутку вспомнил события 1941 года: "А кто знает о неожиданностях лучше Японии? Почему вы не рассказали мне о Перл-Гарборе, а?".

Премьер-министр Японии Такаичи публично не комментировала эти слова, но ее реакция на слова была красноречивой. Она подняла брови и напряженно улыбнулась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы нашли, кто пишет речи Трампу. Назвали самые смешные ляпы этого "автора".