Посреди Житомира нашли "ворота в Вальгаллу" (видео)

Это — настоящее произведение искусства

В Житомире обнаружили очень оригинальные ворота. Они украшены невероятными коваными элементами в стилистике скандинавской мифологии и фэнтези.

Видео ворот в соцсети TikTok опубликовал пользователь, показывающий создание кованых изделий в Житомире – от изготовления до монтажа. Эта работа действительно впечатляет — ворота скорее выглядят как вход в замок эпохи викингов или мира "Игры престолов", чем в обычный дом.

Ворота и калитка украшены поразительной художественной ковкой с объемными фигурами и символами. На основной части ворот разместили массивную фигуру дракона, обвивающую круглый щит. Голова дракона выполнена с высокой реалистичностью – с открытыми челюстями, острыми клыками и чешуей. Это выглядит как 3D-скульптура из металла.

Кроме того, на металлических полотнах размещены символы северной традиции. Можно увидеть "скандинавский компас" и руны. Над щитом на калитке — кованый шлем.

Калитка украшена рунами

Ворота

Также в верхних углах ворот разместили стилизованное солнце с лучами и восьмиугольные звезды. Нижняя часть украшена переплетением ветвей с шипами и листьями, напоминающими терновник или мистический лес.

Под видео с воротами много комментариев, люди поражены мастерством работы и мистичностью результата. Многие хотели бы что-то подобное себе. Один из комментаторов пишет, что это – "ворота в Вальгаллу".

Вот некоторые из комментариев:

Если бы я имела солидный счет в банке, я бы себе тоже такие же ворота заказала, это просто вау

теперь я знаю какие ворота будут у меня стоять в будущем

вот они, ворота в Вальгаллу

эти слова и символы на воротах, это мощно

Вальгалла (древнесканд. Valhöll — "чертог павших"), это величественный небесный дворец бога Одина в германо-скандинавской мифологии. Туда валькирии забирают лучших воинов, погибших в бою. В Вальгалле они пируют и тренируются, готовясь к последней битве — Рагнароку.

