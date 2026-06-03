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Огромное дикое животное было замечено в пригороде Одессы. Будьте осторожны, если встретите его (видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Дикого кабана заметили не так далеко от рекреационной зоны
Дикого кабана заметили не так далеко от рекреационной зоны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такое животное может представлять угрозу для человека

В курортном селе Фонтанка под Одессой заметили дикого гостя — по улицам ходил кабан. Встреча с этим животным может окончиться не очень приятно.

Видео разместил региональный телеграм-канал. Заметим, что взрослый кабан может достигать 100-110 см в холке и весить от 100 до 200 кг, хотя иногда встречаются особи от 300 до 400 кг. У самцов клыки выступают изо рта и могут быть 20-25 см в длину.

Встреча с диким кабаном небезопасна. В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике предупреждают, что есть несколько причин, по которым дикий кабан или свиноматка могут атаковать человека:

  • во время брачного сезона
  • во время охоты
  • во время самозащиты или защиты детенышей
  • если животное ранено и страдает от боли.
Что делать, если встретили кабана
Что делать, если встретили кабана/ Инфографика "Телеграф", ИИ

При встрече с диким кабаном, если есть опасность контакта, советуют залезть на дерево и отпугивать животное, бросая сверху ветки. Также кабаны боятся резких громких звуков, шума, крика. Шансы, что кабан будет караулить человека минимальными, в основном они идут почти сразу. Однако убегать от кабана не стоит — они очень прыткие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свиней сейчас держат и в квартирах. Такого домашнего любимца заметили во Львове.

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#Одесса #Кабан #Фонтанка