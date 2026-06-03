Забудьте "Виталиках" и "Веталях": как на украинском обратится к Виталию правильно

Такие мужчины часто имеют тонкое чувство юмора

Мужское имя Виталий является одним из популярных в Украине. Однако даже многие его носители не знают, сколько разнообразных вариантов их имени существует в украинском языке.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Виталию на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Виталик;

Виталя;

Витася;

Витуля;

Витуньчик;

Виталь.

Что означает имя Виталий

Имя имеет древнеримские корни. Оно произошло от латинского слова vitalis, что буквально переводится как "жизненный", "тот, который дает жизнь" или "полный жизни".

Энергетика имени Виталий наделяет своего обладателя оптимизмом, жизнелюбием и тонким чувством юмора, которые помогают ему находить плюсы в любой ситуации и легко заражать своей энергией окружающих. За внешней мягкостью, улыбчивостью и врожденным дипломатизмом часто скрывается упорный, целеустремленный характер.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно.