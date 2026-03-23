Посеред Житомира знайшли "ворота в Вальгаллу" (відео)

Це — справжній витвір мистецтва

У Житомирі знайшли дуже оригінальні ворота. Їх прикрашено неймовірними кованими елементами в стилістиці скандинавської міфології та фентезі.

Відео воріт у соцмережі TikTok опублікував користувач, який показує створення кованих виробів у Житомирі — від виготовлення до монтажу. Ця робота дійсно вражає — ворота скоріше виглядають як вхід до замку епохи вікінгів або світу "Гри престолів", ніж у звичайну оселю.

Ворота та хвіртка прикрашені вражаючою художньою ковкою з об'ємними фігурами та символами. На основній частині воріт розмістили масивну фігуру дракона, яка ніби обвиває круглий щит. Голова дракона виконана з високою реалістичністю — з відкритими щелепами, гострими іклами та лускою. Це виглядає як 3D-скульптура з металу.

Крім цього на металевих полотнах розміщені символи північної традиції. Можна побачити "скандинавський компас" та руни. Над щитом на хвіртці — кований шолом.

Хвіртка прикрашена рунами

Ворота

Також у верхніх кутах воріт розмістили стилізоване сонце з променями та восьмикутні зірки. Нижню частину прикрашено переплетінням гілок з шипами та листям, що нагадує терни або містичний ліс.

Під відео з воротами багато коментарів, люди вражені майстерністю роботи та містичністю результату. Багато хто хотів би щось подібне собі. Один з коментаторів пише, що це — "ворота у Вальгаллу".

Ось деякі з коментарів:

Якби я мала солідний рахунок в банку, я б собі теж такі самі ворота замовила, це просто вау

тепер я знаю які ворота будуть в мене стояти в майбутньому

ось вони, ворота в Вальгаллу

ці слова та символи на брамі, це потужно

Вальгалла (давньосканд. Valhöll — "чертог полеглих"), це величний небесний палац бога Одіна у германо-скандинавській міфології. Туди валькірії забирають найкращих воїнів, що загинули в бою. У Вальгаллі вони бенкетують та тренуються, готуючись до останньої битви — Рагнароку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує наймістичніше урочище Житомирщини. Дехто бачить там сліди Бога та двері до пекла.