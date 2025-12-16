Директор за 1000 гривен: как владельцем сети iBox стал парень из глухой деревни на Житомирщине

Руководитель существовал только на бумаге

В маленькой деревне на Житомирщине живет парень, на которого официально оформили компанию с сетью платежных терминалов iBox. В 22 года он стал директором компании, связанной с крупным банковским бизнесом. До этого на него уже записали сотни компаний.

Что нужно знать:

Сеть iBox оформили на 22-летнего жителя небольшой деревни

Парня ранее осудили за фиктивное директорство

На нем висит 360 компаний из разных сфер

Об этом говорится в эксклюзивном материале "Телеграфа". Подробнее читайте здесь:"Как на парня из села оформили целую империю: какими услугами пользуются даже банкиры и известные предприниматели".

В 2024 году 22-летний Евгений Растовский официально стал директором ООО "Метапей". Именно эта компания владела сетью платежных терминалов iBox, работавших по всей Украине. Соответствующие данные содержатся в открытых государственных реестрах и аналитических сервисах, включая YouControl.

"Метапей" был партнером "Айбокс Банка". Национальный банк Украины лишил финучреждение лицензии из-за многочисленных нарушений. Регулятор заявлял о рисках отмывания средств, в частности, в сфере игорного бизнеса. После этого банк прекратил работу.

Евгений Растовский — уроженец села в Бердичевском районе, где проживает только 86 человек. По официальным данным, на него оформлено более 360 компаний. Во многих из них он одновременно указан как директор, владелец и бухгалтер.

В материалах уголовного дела отмечено, что парень соглашался становиться формальным руководителем компаний за 1 тысячу гривен.

Он не занимался управлением предприятий и подписывал документы за вознаграждение, говорится в судебных решениях.

Сам Растовский уже был признан судом фиктивным директором. Ему назначили год условного наказания за подлог документов для государственной регистрации юридических лиц. Решение вступило в законную силу.

Как работает схема с фиктивными директорами

Схема с фиктивными директорами работает по простому принципу: компанию оформляют на человека, фактически не управляющего бизнесом. Формально она становится директором и собственником, но реальные решения принимаются другими лицами.

Для этого находят человека, готового за небольшую плату предоставить свои документы. Она подписывает бумаги у нотариуса или через регистратора, после чего ее вносят в государственные реестры в качестве руководителя компании. Часто такое лицо одновременно значится директором, собственником и бухгалтером.

После переоформления реальные владельцы исчезают из официальных документов. В случае проверок, долгов или уголовных дел именно фиктивный директор фигурирует в материалах, в то время как организаторы схемы остаются вне реестра.

Такие компании используют для разных целей: быстрой смены собственников, прекращения деятельности без проверок или участия в финансовых операциях. Когда фирма становится проблемной, ее просто оставляют вместе с номинальным руководителем.

Именно по такому принципу согласно материалам дела оформляли компании и на Евгения Растовского, который соглашался становиться директором за денежное вознаграждение, не осуществляя реального управления бизнесом.

