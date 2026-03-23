Акційний товар завжди хочеться купити — навіть якщо ціна та сама: маркетолог пояснив цей феномен

Це типовий приклад того, як працюють маркетингові інструменти

Багато покупців помічали, що як тільки на товарі з’являється позначка "акція", бажання його придбати зростає, навіть якщо реальної економії майже немає.

За словами експерта з маркетингу роздрібної торгівлі Володимира Поліщука, справа у сприйнятті — сам факт акції впливає на рішення покупця більше, ніж реальна вигода.

"Людям набагато простіше приймати рішення: навіть якщо це умовна пропозиція на кшталт "купи дві — отримай третю", вона вже створює відчуття вигоди. І навіть якщо різниця незначна або її майже немає, товар з акцією виглядає привабливішим", — пояснює експерт.

Чому старий трюк з 199,99 замість 200 грн досі працює в супермаркетах

Як пояснює Володимир Поліщук, у цьому випадку працює особливість людської психіки — так званий ефект першої цифри, як раніше написав "Телеграф". Людина підсвідомо сприймає 199,99 як значно меншу суму, ніж 200, адже увага концентрується на першій цифрі, а не на кінцевій копійці. У результаті товар здається дешевшим, ніж він є насправді.

Експерт зазначає, що під час покупок більшість людей не аналізують кожне рішення окремо. Часто це відбувається автоматично, і саме тому такі прийоми залишаються ефективними. Навіть коли покупець усвідомлює цей трюк, він все одно може на нього реагувати, оскільки рішення приймається на рівні підсвідомості.

