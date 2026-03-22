Россияне никогда не поймут эту фразу: почему так говорят украинцы

Красочность делает украинский язык уникальным

Украинский язык является одним из самых образных и метафоричных. В нём много ярких разговорных выражений, которые передают состояние или эмоцию не напрямую, а через живую, почти визуальную картинку. Одно из таких — "дюдя в кишені свистить".

"Телеграф" решил рассказать, что означает этот фразеологизм, который может обогатить вашу лексику. На первый взгляд он звучит странно, но за ним стоит вполне конкретный смысл и интересная языковая логика.

Фраза "дюдя в кишені свистить" используется, когда речь идёт о полном отсутствии денег. Ею описывают ситуацию, когда у человека буквально пустые карманы — не просто мало средств, а совсем ничего. В русском языке ближайшие аналоги — "ни гроша за душой" или "в кармане пусто".

Ключевым элементом выражения является слово "дюдя". Дюдя (ударение на ю) – это существительное женского рода. Его используют для определения сильного мороза, стужи, преимущественно в разговорах с детьми. В закарпатском диалекте используют также производные от слова "дюдя": дю́дяний — холодный, дю́дяно — холодно.

Вторая часть выражения — "в кишені свистить" — усиливает этот образ. Свист ассоциируется с пустым пространством, через которое проходит ветер. Таким образом, вся конструкция работает как метафора: карман настолько пуст, что в нём будто бы очень холодно, гуляет ветер и слышен свист.

Обычно выражение употребляется в разговорной речи, часто с лёгкой иронией или самоиронией. Например: "Після відпустки в мене дюдя в кишені свистить". В таком контексте оно звучит не столько как жалоба, сколько как живое, колоритное описание ситуации.

Этот фразеологизм использовал Иван Нечуй-Левицкий в "Бурлачке":

"В неї були таки самі цікаві тітки, як і в Ястшембського; вони випитали в жидків, що у Ястшембського в кишені свистить дюдя, й повезли Броніславу назад з України на Волинь".

Интересно, что подобные образы характерны именно для украинской языковой традиции, где даже повседневные вещи часто описываются через метафоры, связанные со звуками, природными явлениями или бытовыми деталями. Именно благодаря таким выражениям язык сохраняет свою выразительность и легко передаёт оттенки настроения.

