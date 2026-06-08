Цветов много не бывает: что сделать прямо сейчас, чтобы розы цвели до самых холодов

Розовые кусты завалят вас цветами, если выполните всего 4 условия

В самом начале лета наступает пик первой волны цветения роз. Но почти сразу после эмоциональных восторгов и любования у многих розоводов возникает вопрос, как же продлить эту красоту, как заставить розу цвести длительно и повторно. Есть пара дельных советов от профессионалов.

Во-первых, сорт изначально должен быть повторно цветущим. Как бы грустно это не звучало, но отдельные сорта распускают свои цветы исключительно один раз в году. Например, роза Алхимик. Ее можно только подкормить удобрениями, чтобы она сохранила и приумножила свое здоровье и порадовала вас в следующем сезоне.

Впрочем, большинство современных роз способны цвести много и долго, не оставаясь на протяжении сезона пустым колючим кустом. Но чтобы вторичное цветение также было обильным и щедрым, необходимо позаботиться уже сейчас.

Что сделать, чтобы вторая волна цветения была не менее эффектной, чем первая:

Своевременно обрезать цветы, которые завершили свое цветение; Своевременно поливать (в зависимости от погоды); Подкармливать каждые 7-10 дней комплексными удобрениями NPK 20-20-20 (1 грамм на 1 литр воды). Дополнительно можно использовать гумат, а также сульфат калия и сульфат магния по 15-25 грамм каждого на ведро воды. Не забудьте обработать розы от болезней, и профилактика в этом вопросе — самое главное. Например, от комплекса болезней хорошо работает фундазол (10-20 грамм на 10 литров).

Что сделать с розами в июне, как обрезать, поливать и подкормить. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

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