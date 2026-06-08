Элитная недвижимость заинтересовала рогатых "клиентов": в центре Луцка сняли забавные кадры
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Неожиданные гости заявились во двор здания с пентхаусами
Козам понравился жилой комплекс премиум-класса "Яровица" в центре Луцка. Животные обосновались прямо у стен одной из построек.
Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, как животные сквозь витрины заглядывают внутрь заведения на первом этаже. Рядом — контейнеры с растениями, которые рогатые, скорее всего, уже успели пощипать.
Неизвестно, как эта парочка попала в центр города, ведь ЖК "Яровица" находится на улице Ивана Франко. Рядом – ТРК "Промінь", где давали концерты Джамала, Дзидзё и Александр Пономарёв.
Жилой комплекс с пентхаусами, панорамными окнами и подземными парковками считается элитным. Цены на аренду там стартуют от 20 тысяч гривен.
Опасны ли козы для людей
Обычно домашние козы не угрожают людям, поскольку они привыкли к жизни с человеком и не проявляют агрессию. Если животные спокойны, не напуганы и просто гуляют, они, скорее всего, никому не повредят.
Однако есть случаи, когда нужно быть внимательным. Коза может повести себя агрессивно, если:
- ее испугали (резкие движения, крики);
- она защищает козленка;
- это самец в период гона (тогда он может бодаться);
- животное болеет – но это встречается редко.
Если вы встретили козу на улице и видите, что рядом с ней нет хозяина, то лучше соблюдать эти рекомендации:
- Не трогать и не пытаться кормить
- Не пытаться ловить
- Лучше сообщить коммунальным службам или местным зоозащитникам, если животное в опасности.
К слову, коз неоднократно видели в центре Киева и даже на поводках. Во Львове также, по крайней мере, дважды замечали рогатых: среди многоэтажек и возле ТРЦ Victoria Garde.