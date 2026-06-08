Укр

Элитная недвижимость заинтересовала рогатых "клиентов": в центре Луцка сняли забавные кадры

Автор
Мария Назарова
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Автор
ЖК "Яровица"
ЖК "Яровица". Фото Коллаж "Телеграфа"

Неожиданные гости заявились во двор здания с пентхаусами

Козам понравился жилой комплекс премиум-класса "Яровица" в центре Луцка. Животные обосновались прямо у стен одной из построек.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как животные сквозь витрины заглядывают внутрь заведения на первом этаже. Рядом — контейнеры с растениями, которые рогатые, скорее всего, уже успели пощипать.

Неизвестно, как эта парочка попала в центр города, ведь ЖК "Яровица" находится на улице Ивана Франко. Рядом – ТРК "Промінь", где давали концерты Джамала, Дзидзё и Александр Пономарёв.

Жилой комплекс с пентхаусами, панорамными окнами и подземными парковками считается элитным. Цены на аренду там стартуют от 20 тысяч гривен.

Опасны ли козы для людей

Обычно домашние козы не угрожают людям, поскольку они привыкли к жизни с человеком и не проявляют агрессию. Если животные спокойны, не напуганы и просто гуляют, они, скорее всего, никому не повредят.

Однако есть случаи, когда нужно быть внимательным. Коза может повести себя агрессивно, если:

  • ее испугали (резкие движения, крики);
  • она защищает козленка;
  • это самец в период гона (тогда он может бодаться);
  • животное болеет – но это встречается редко.

Если вы встретили козу на улице и видите, что рядом с ней нет хозяина, то лучше соблюдать эти рекомендации:

  • Не трогать и не пытаться кормить
  • Не пытаться ловить
  • Лучше сообщить коммунальным службам или местным зоозащитникам, если животное в опасности.

К слову, коз неоднократно видели в центре Киева и даже на поводках. Во Львове также, по крайней мере, дважды замечали рогатых: среди многоэтажек и возле ТРЦ Victoria Garde.

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#Луцк #Курьезы #Элитная недвижимость #Козы #Тварини #Відео