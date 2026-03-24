Украинцам могут отключить мобильный номер: кого это касается

Фактически срок, в который можно полноценно пользоваться номером, сократили на три месяца

"Киевстар" изменил правила продления срока действия своих номеров для абонентов предоплаты. По-прежнему номер будет действителен 365 дней с момента последней оплаты, однако через 274 дня мобильный оператор переведет его в "приостановленное состояние".

Эти правила начали действовать с 6 февраля 2026 года, сообщили в "Киевстаре". Там объяснили, что теперь срок действия номера поделен на два этапа.

Сколько можно полноценно пользоваться номером, если не пополняешь счет

В течение 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа, абоненту доступны все услуги. Если 274 дня прошло, а счет не был пополнен, еще на 91 день наступает "приостановленное состояние".

Что означает "приостановленное состояние" номера "Киевстар"

Это означает, что абонент сможет только пополнять счет и звонить на сервисные номера. В течение этого времени оператор будет отправлять SMS с напоминанием о необходимости пополнения счета для того, чтобы избежать деактивации номера. Чтобы восстановить полноценную работу номера, нужно пополнить счет на сумму от 30 гривен единым платежом.

Сколько действует номер "Киевстар" без пополнения

Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи, — заявили в "Киевстаре"

Как продлить срок действия номера

Пополнить счет на сумму от 30 грн одним платежом

Оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц или дневной пакет услуг

