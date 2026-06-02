"Война может закончиться до конца дня": у Путина сделали циничное заявление после обстрела

Москва продолжает требовать отдать ей территории, которые ее армия не в состоянии захватить

Спикер Кремля Дмитрий Песков после массированного обстрела Украины выступил с порцией циничных заявлений. В частности, он заявил, что война России против Украины "может завершиться до конца суток", если Киев пойдет на условия Москвы.

Слова Пескова цитируют росСМИ. По словам спикера Кремля, для завершения войны президент Украины Владимир Зеленский якобы должен приказать ВСУ оставить украинские области, которые Россия считает "своими" (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская).

В день, когда от массированных российских обстрелов погибли украинцы, и в частности двое детей в Днепре, Песков заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться, если "Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования".

Что известно об атаке РФ на Украину 2 июня

Песков вышел со своими лживыми заявлениями о якобы "желании" Кремля прекратить войну в день, когда его страна убила мирных украинцев в их квартирах. В ночь на 2 июня россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Запорожье, Сумы, Каменское и другие населенные пункты.

Россия атаковала жилые дома и гражданскую инфраструктуру. В Киеве по последним данным, погибли шесть человек. В Днепре Россия оборвала жизнь 12 человек, в том числе двое детей — мальчики 2023 года рождения и 8 лет.

Как сообщал "Телеграф", Россия ударила по Днепру кассетными боеприпасами. Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что враг стремится "чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб".