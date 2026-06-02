Законно ли ставить палатки в метро во время тревоги: что говорят власти Киева

В метро есть правила пребывания

На фоне громкого недовольства украинцев количеством палаток в метро во время атаки возникает вопрос: законно ли их ставить и как должен реагировать персонал метрополитена. Ведь иногда палатки могут не просто мешать другим людям.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Заметим, что закон не запрещает конкретно устанавливать палатки в метро, особенно если это происходит ночью.

Однако внутренние правила метрополитена имеют несколько нюансов. Ведь главное условие пребывания граждан в метро – рационально использовать пространство, укрытие общее для всех. Здесь речь идет не о благотворительности или заботе о других, а о безопасности. Поскольку пребывание большого количества людей в замкнутом пространстве должно соответствовать действующим нормам.

Палатки в метро в Киеве 2 июня

Палатки в метро в Киеве 2 июня

"46 подземных станций работают как укрытие в круглосуточном режиме. Для длительного пребывания во время тревог на станциях доступны стулья, модульные скамьи, одеяла и матрасы. Чтобы их получить, необходимо обратиться к дежурному персоналу", — говорится в сообщении Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

То есть люди должны размещаться в метро так, чтобы в случае необходимости можно было провести эвакуацию персонала или кого-то другого сразу без задержки. Поэтому запрещено размещаться на проходе или лестнице. Также в любой момент медики скорой должны иметь доступ к кому бы то ни было в метро, на случай неотложной ситуации.

Массовое использование палаток, которое фиксировали в ночь на 2 июня, может помешать соблюдению правил безопасности. Впрочем, заметим, что в КГГА подчеркивали, что работники метро следят за порядком и работой станции даже ночью.

Как пользоваться метро во время тревоги:

не задерживайтесь на выходе из эскалаторов. Оперативно перемещайтесь к середине платформы станции, чтобы избежать давки и травмирования;

если платформа станции переполнена, переезжайте на другую, менее заполненную станцию;

не размещайтесь в проходах – это мешает пассажирам и может создать риск во время эвакуации;

рационально используйте пространство, укрытие общее для всех;

следите за вещами и чистотой;

не заступайте за ограничительную линию – это вопрос вашей личной безопасности и безопасного движения поездов.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Киев после массированной атаки 2 июня.