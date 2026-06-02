По польской "наводке" в Украине разоблачили масштабную сеть инвестиционных мошенников (видео)

Общая сумма ущерба составляет не менее 944 млн грн

По обращению Региональной прокуратуры в Кракове (Польша) в Украине обнаружили три колл-центра. Они занимались мошенничеством, убеждая свои жертвы делать фальшивые инвестиции якобы на рынке FOREX, среди пострадавших граждане Польши.

Об этом сообщает Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью в Польше, которое расследует деятельность международной организованной преступной группы, руководящей фальшивыми инвестиционными платформами. Прокуратура соседней страны обратилась к Генпрокуратуре Украины с просьбой провести обыски в 28 местах, обнаруженных в ходе расследования.

По данным расследования, там могли размещаться колл-центры, которые управляли онлайн-инвестиционными платформами, имитировавшими инвестиции на небанковском рынке FOREX. Среди жертв колл-центров много людей, в частности, поляков, которые могли потерять немалые суммы.

В мае по запросу прошли обыски в нескольких офисах по всей Украине. Обнаружили три рабочих колл-центра, а также изъяли ряд компьютеров, серверов, мобильных телефонов и носителей данных. Также были установлены сотрудники колл-центров.

Отмечается, что задержаны 12 человек, из них девятерым избрали меру пресечения в виде досудебного заключения. Против 23 подозреваемых выдвинуты обвинения.

Изъято имущество стоимостью 18,2 миллиона злотых (около 214 млн 760 тыс. грн). В частности речь идет о виртуальной валюте, наличных, вертолете, автомобилях класса люкс и часах. В деле фигурирует не менее 2 тысяч потерпевших, а общая сумма ущерба составляет по меньшей мере 80 миллионов злотых (944 млн грн).

Для справки: FOREX — крупнейший в мире децентрализованный финансовый рынок, где ежедневно торгуются, покупаются и продаются национальные валюты. Там зарабатывают на смене курсов валютных пар (например, EUR/USD). Трейдер покупает валюту дешевле, чтобы впоследствии продать ее подороже, или продает подороже для выкупа дешевле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мошенники использовали monoBazar и "Новую почту" в очередной афере.