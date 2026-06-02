Разница в температуре будет ощутимой: какой город первым окутает летнее тепло — Киев или Днепр
Где воздух прогреется почти до +30 градусов
В начале июня погода в Киеве и Днепре будет меняться постепенно, однако тепло быстрее и стабильнее придет именно во второй город.
Синоптики прогнозируют разницу в температуре между городами в ближайшие дни. Такие данные приводит сайт "Ventusky".
Погода на ближайшие дни
3 июня в Киеве ожидается прохладная погода – около +16 градусов днем. В Днепре в этот же день будет значительно теплее – до +22 градусов.
На следующий день, 4 июня, температура повысится в обоих городах: в столице прогнозируют около +20 градусов, а в Днепре — до +23.
5 июня потепление станет более ощутимым: в Киеве воздух прогреется до +25 градусов, в Днепре — до +26.
6 июня в Днепре будет теплее – воздух прогреется до +27 градусов. В то время как в Киеве в этот день ожидается около +22 градусов.
Заметим, что прогнозы могут изменяться, поэтому следует проверять актуальные данные на сайте Укргидрометцентра.
