Разница в температуре будет ощутимой: какой город первым окутает летнее тепло — Киев или Днепр

Где воздух прогреется почти до +30 градусов

В начале июня погода в Киеве и Днепре будет меняться постепенно, однако тепло быстрее и стабильнее придет именно во второй город.

Синоптики прогнозируют разницу в температуре между городами в ближайшие дни. Такие данные приводит сайт "Ventusky".

Погода на ближайшие дни

3 июня в Киеве ожидается прохладная погода – около +16 градусов днем. В Днепре в этот же день будет значительно теплее – до +22 градусов.

Днепр скорее встретит тепло, которое будет похоже на летнее

На следующий день, 4 июня, температура повысится в обоих городах: в столице прогнозируют около +20 градусов, а в Днепре — до +23.

В Киеве потепление будет более постепенным

5 июня потепление станет более ощутимым: в Киеве воздух прогреется до +25 градусов, в Днепре — до +26.

Киев почти догонит Днепр по температуре воздуха

6 июня в Днепре будет теплее – воздух прогреется до +27 градусов. В то время как в Киеве в этот день ожидается около +22 градусов.

Днепр приблизится к отметке в +27, но в столице похолодает

Заметим, что прогнозы могут изменяться, поэтому следует проверять актуальные данные на сайте Укргидрометцентра.

