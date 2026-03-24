Українцям можуть відключити мобільний номер: кого це стосується

Фактично термін, яким можна повноцінно користуватися номером, зменшили на три місяці

"Київстар" змінив правила продовження терміну дії своїх номерів для абонентів передоплати. Як і раніше, номер буде дійсний 365 днів з моменту останньої оплати, однак через 274 дні мобільний оператор переведе його у "призупинений стан".

Ці правила почали діяти з 6 лютого 2026 року, повідомили у "Київстарі". Там пояснили, що тепер термін дії номера поділений на два етапи.

Скільки можна повноцінно користуватися номером, якщо не поповнюєш рахунок

Протягом 274 днів з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу, абоненту доступні всі послуги. Якщо 274 дні минуло, а рахунок не був поповнений, настає призупинений стан ще на 91 день.

Що означає "призупинений стан" номера "Київстар"

Це означає, що абонент зможе тільки поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки на сервісні номери. Протягом цього часу оператор надсилатиме SMS з нагадуванням про необхідність поповнення рахунку, щоб уникнути деактивації номера. Щоб відновити повноцінну роботу номера, треба поповнити рахунок на суму від 30 гривень єдиним платежем.

Скільки діє номер "Київстар" без поповнення

Ці зміни допоможуть зберігати номери за активними абонентами та спростити умови послуг мобільного зв’язку, — заявили у "Київстарі"

Як подовжити термін дії номера

Поповнити рахунок на суму від 30 грн одним платежем

Оплатити основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг

