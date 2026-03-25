OLX, "Новая почта" и другие: как налоговая служба выявляет скрытые доходы украинцев и к кому придут с проверкой

Кому следует подготовиться

Налоговая служба получает данные о доходах украинцев с цифровых платформ. Это может послужить основанием для проверок.

Как пояснил руководитель налоговой практики Riyako&Partners Андрей Тимонов для "Телеграфа", речь идет как об украинских сервисах типа OLX и "Новой почты", так и об иностранных платформах.

Детальнее в материале: "Облавной подход и другие налоговые проверки украинцев. Налоговая сообщила о своих планах относительно простых людей" .

Именно эти платформы позволяют налоговым органам отслеживать финансовые операции пользователей и выявлять незадекларированные доходы. В случае несоответствия между заявленными и фактическими поступлениями налоговая служба может инициировать проверку и потребовать объяснений от граждан.

Типовые налоговые нарушения среди граждан

Директор департамента физических лиц ГНС Украины назвал наиболее распространенные нарушения, допускаемые гражданами. Среди них — неподача декларации об имущественном положении и доходах, а также занижение суммы военного сбора.

Также часто фиксируются случаи недекларирования доходов, что приводит к занижению общего годового налогооблагаемого дохода. Еще одно нарушение — искусственное увеличение расходов или их необоснованное завышение, в частности из-за отсутствия подтверждающих документов во время проверок.

Отдельно в ГНС обращают внимание на нарушение правил регистрации плательщика налога на добавленную стоимость, когда объем операций по поставке товаров или услуг за последние 12 месяцев превышает 1 млн грн, но регистрация не была проведена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сотни тысяч украинцев могут потерять работу.