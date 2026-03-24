Пасхальный квест: как не купить лишнего перед праздником

Пасха – это время весны, душистого пояса и семейного уюта. Однако для многих подготовка к празднику ассоциируется не только с радостью, но и со стрессом в магазинах. Переполненные парковки, длинные очереди и толкотня с тележками создают напряженную атмосферу, которая заставляет нас покупать гораздо больше, чем нужно.

Почему мы поддаемся праздничной панике

Психологи объясняют этот феномен несколькими факторами. На подсознательном уровне мы стремимся, чтобы на праздничном столе было всего достаточно. Страх, чего не хватит гостям, заставляет нас класть в корзину лишние продукты. "Социальное заражение" — это психологический эффект, когда мы невольно перенимаем настроение толпы. Если вокруг все бегают и спешат, мы тоже начинаем нервничать и ускоряться, даже если планировали спокойные покупки. Откладывание визита в маркет на последний момент создает иллюзию, что "все надо решить прямо сейчас", что лишь усиливает раздражение.

Как организовать закупки без стресса

Чтобы не потратить лишние деньги и сохранить нервы, следует соблюдать несколько простых правил. Планировка – ваш лучший друг. Составьте четкий список продуктов заранее. Разделите закупки: сухие продукты и напитки можно купить за неделю, а свежие – ближе к празднику. Выбирайте правильное время. Старайтесь посещать магазины утром или в будние дни, когда поток людей минимален.

Пасха – это не состязание на идеальность продуктовой корзины. Совместное окрашивание яиц и общение с родными дарят гораздо больше тепла, чем избыточное количество блюд на столе.

Ранее "Телеграф" писал, как называют поминальные дни в разных уголках Украины.