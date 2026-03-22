Каждый год по-новому: когда День матери празднуют украинцы в 2026-м

Дата ежегодно "смещается" в календаре

В Украине каждый год отмечается один из самых светлых семейных праздников — День матери. В отличие от фиксированных дат, этот день "гуляет" в календаре.

Согласно указу президента 1999 года, праздник не имеет привязки к конкретному числу. "Телеграф" рассказывает, когда нужно поздравлять матерей в Украине и в мире.

День матери 2026 в Украине: дата

Этот праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2026 году официальная дата празднования Дня матери в Украине — 10 мая.

Поскольку праздник привязан к дню недели, его число ежегодно варьируется в промежутке между 8 и 14 мая. К примеру:

В 2024 году это было 12 мая

В 2025 году — 11 мая

В 2026 году — 10 мая

День матери в мире

Единой даты празднования Дня матери в мире нет — в разных странах его отмечают в дни, связанные с местными традициями, историей или религией. Тем не менее, чаще всего праздник приходится на весну. Например, во второе воскресенье мая его отмечают не только в Украине, но и более чем в 80 странах, включая США, Канаду, Австралию, Китай, Японию, Германию, Италию и Бразилию.

В Великобритании, Ирландии и Нигерии День матери совпадает с четвертым воскресеньем Великого поста. В Польше его празднуют 26 мая, в Греции — 9 мая, в Грузии — 3 марта, а в Армении — 7 апреля. В Венгрии, Испании, Португалии и Литве праздник приходится на первое воскресенье мая, тогда как в Швеции и Франции матерей поздравляют в последнее воскресенье этого месяца.

Что нужно делать в День матери

В этот день принято поздравлять не только мам, но и бабушек, а также женщин, которые ожидают рождения ребенка. В Украине праздник приобрел особое значение в последние годы: он стал временем поддержки женщин, чьи дети защищают страну от российских захватчиков, и тех, кто воспитывает новое поколение в непростых условиях. Обычно в День матери дарят цветы, символические подарки или традиционные вышиванки, а главным подарком остается внимание и время, проведенное в кругу семьи.

