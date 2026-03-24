Лето посреди марта: в какие регионы Украины ворвется аномальное тепло до +19 градусов и когда

Синоптики предупреждают о резком погодном скачке

Март готовит неожиданный поворот в погоде — в Украине ожидается резкое потепление, которое значительно превысит норму для этого времени года. Уже в ближайшие дни температура может приблизиться к летним показателям.

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, с 25 марта над теплыми южными морями активизируются циклоны, которые будут влиять и на погоду в Украине. В результате большинство областей, в частности Черкасщина, окажутся в секторах теплого атмосферного воздуха.

Детальнее в материале: "В начале апреля холодина вернется: что ждет Украину после аномально теплого марта".

Ночью ожидается температура воздуха на уровне +2…+7 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов. Такие показатели значительно превышают климатическую норму для этого периода и создают ощущение почти летней погоды.

Не все согласны с этим прогнозом

Однако известный синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует ухудшение погодных условий до конца этого месяца, передает "Телеграф". По словам синоптика, уже 27 марта на западе страны начнется похолодание, которое к концу месяца распространится по всей Украине из-за прохождения холодного атмосферного фронта и поступления прохладного воздуха с севера Европы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине снова выпадет снег и где будут морозы.