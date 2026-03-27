В Киеве хотят назвать улицу в честь легендарного "Джуса". Идею поддержал Кличко, но она "зависла"

Похоронили 30-летнего пилота на Аскольдовой Могиле

В Киеве может появиться улица в честь легендарного украинского пилота Андрея Пильщикова (позывной "Джус"). Он был одним из "Привидів Києва" и погиб во время выполнения учебного полета в Житомирской области в 2023 году.

В честь "Джуса" предлагают переименовать улицу Зеленогорскую в Соломенском районе Киева, местность Чоколовка. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Ее подписали 6009 человек, что является достаточным количеством для того, чтобы обращение рассмотрел горсовет. В результате рассмотрения предложение поддержал городской голова столицы Виталий Кличко.

Однако Зеленогорская улица, отметили в горсовете, якобы не относится к русской имперской символике. Автор петиции Антон Осьмак, предлагая переименование, аргументировал это тем, что этот топоним появился в украинской столице в 1955 году в память о российском городе Зеленогорске.

Улица Зеленогорская берет начало от проспекта Воздушных Сил и, по мнению автора петиции, после смены названия в честь Андрея Пильщикова может создать на карте Киева символическую связь украинских авиаторов прошлого (Олега Антонова, Левка Мациевича) и героев ХХ века, — говорится в петиции.

Еще в 2024 году Кличко поддержал петицию "в части памяти выдающегося представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины путем мемориализации его фигуры на территории столицы". Однако инициаторы идеи увековечить память Андрея Пильщикова в названии улиц должны были представить ряд документов — предложение по переименованию улицы Зеленогорской и ее обоснованию, информационную справку об Андрее Пильщикове и письменное согласие от родственников летчика на переименование улицы в его честь.

Однако по состоянию на март 2026 улица Зеленогорская сохраняет свое название. Возможно, переименование еще впереди.

