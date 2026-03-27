У Києві хочуть назвати вулицю на честь легендарного "Джуса". Ідею підтримав Кличко, але вона "зависла"

У Києві може з'явитися вулиця на честь легендарного українського пілота Андрія Пільщикова (позивний "Джус"). Він був одним з "Привидів Києва" та загинув під час виконання навчального польоту в Житомирській області у 2023 році.

На честь "Джуса" пропонують перейменувати вулицю Зеленогірську в Солом'янському районі Києва, місцевість Чоколівка. Відповідну петицію було зареєстровано на сайті Київської міської ради.

Вулиця Андрія Пільщикова може з'явитися у Києві.

Її підписали 6009 людей, що є достатньою кількістю для того, щоб звернення розглянула міськрада. В результаті розгляду пропозицію підтримав міський голова столиці Віталій Кличко.

Однак, Зеленогірська вулиця, зазначили у міськраді начебто не належить до російської імперської символіки. Автор петиції Антон Осьмак, пропонуючи перейменування аргументував це тим, що цей топонім з’явився в українській столиці в 1955 році на згадку про російське місто Зеленогірськ.

Вулиця Зеленогірська бере початок від проспекту Повітряних Сил і, на думку автора петиції, після зміни назви на честь Андрія Пільщикова може створити на мапі Києва символічний зв’язок українських авіаторів минулого (Олега Антонова, Левка Мацієвича) і героїв сучасності, — йдеться у петиції

Ще у 2024 році Кличко підтримав петицію "у частині вшанування пам’яті видатного представника Повітряних сил Збройних сил України шляхом меморіалізації його постаті на території столиці". Однак ініціатори ідеї увічнити пам'ять Андрія Пільщикова у назві вулиць мали подати низку документів — пропозицію щодо перейменування вулиці Зеленогірської та її обґрунтування, інформаційну довідку про Андрія Пільщикова та письмову згоду від родичів льотчика на перейменування вулиці на його честь.

Проте станом на березень 2026 року вулиця Зеленогірська зберігає свою назву. Можливо, перейменування ще попереду.

