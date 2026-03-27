Пока муж "противодействует коррупции"? Жена экс-налоговика имеет миллионные заработки и элитную недвижимость

В 2014 году чиновник был люстрирован, однако через суд добился признания увольнения незаконным

Жена экс-сотрудника налоговой Виталия Коростелева по декларации зарабатывает миллионы. Также она имеет большую квартиру в Киеве и два дома отдыха по 150 кв. м в Вышгородском районе около столицы.

Что известно о карьере Коростелева

Свою карьеру Коростелев начинал еще в Государственной налоговой в Донецке. Он подал декларацию за 2021 год после увольнения из Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (сейчас – Государственная налоговая служба).

Это один из наиболее чувствительных с точки зрения коррупционных рисков его место работы. Именно в этом офисе согласовывали налоговые обязательства, штрафы и доначисления для крупного бизнеса.

На самом деле Виталий Коростелев давно не работает в ведомстве. Он был люстрирован еще в конце 2014-го, но чиновник через суд добился признания увольнения незаконным.

Более того Коростелев даже подал иск против ГФС (разбирательство еще продолжается). В нем он требует взыскать зарплату за "вынужденный прогул" в размере почти 700 тыс. грн. В конце концов, только в 2021-м Коростелев написал заявление об увольнении.

Даже без зарплаты Коростелев не бедствовал

Несмотря на отсутствие заработной платы, финансовое положение налоговика не было затруднительным. Как и в случае многих коллег бывшего чиновника, его жена на бумаге зарабатывает немалые деньги.

Даже по данным из декларации, Наталья Коростелева за 2021 год заработала 1,5 млн. на аренде. Еще 2,5 млн грн прибыли женщина получила "от занятия предпринимательской деятельностью".

В период с 2017-го по 2021-й она была зарегистрирована как ФЛП. На момент составления декларации у жены Коростелева на счету было почти 16 млн грн, и по 200 тыс. долларов наличными на каждого супруга.

Дорогое авто и недвижимость жены экс-налоговика

В 2024-м Наталья Коростелева стала владелицей одного из самых дорогих автомобилей, приобретя черный Mercedes Benz Class S 580e 2022 г.в. Цифровая часть номера автомобиля – "0555". К слову, согласно декларации за 2021 год она вообще не имела автомобиля.

Также на жену Коростелева оформлено несколько объектов недвижимости в Киеве. В частности, накануне увольнения своего мужа, в 2021-м, женщина стала владелицей четырехкомнатной квартиры площадью 164,9 кв. м в ЖК "Діамант". Сейчас квадратный метр там стоит около 2,5—3 тыс. долларов. Стоимость квартирі такой площади — более 412 тыс. долларов (18,1 млн. грн. в эквиваленте).

Сведения о квартире в ЖК "Діамант"

Кроме того, Коростелевой принадлежат два дома отдыха по 150 кв. м в Вышгородском районе вблизи столицы. Она приобрела их уже в 2016 году.

