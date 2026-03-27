Доки чоловік "протидіє корупції"? Дружина експодатківця має мільйонні заробітки та елітну нерухомість

У 2014 чиновник був люстрований, однак через суд домігся визнання звільнення незаконним

Дружина експрацівника податкової Віталія Коростельова за декларацією заробляє мільйони. Також вона має велику квартиру в Києві та два будинки відпочинку по 150 кв. м у Вишгородському районі недалеко від столиці.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": На 73-річну матір оформили "Гелік", а на доньку – елітну нерухомість: "Телеграф" розповідає про колишнього податківця, який вирішив боротись з корупцією

Що відомо про кар'єру Коростельова

Свою кар'єру Коростельов починав ще в Державній податковій інспекції у Донецьку. Він подав декларацію за 2021-й рік після звільнення з Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (зараз – Державна податкова служба).

Це одне з найбільш чутливих з погляду корупційних ризиків його місце роботи. Саме в цьому офісі узгоджувалися податкові зобов’язання, штрафи та донарахування для великого бізнесу.

Насправді Віталій Коростельов давно не працює у відомстві. Його було люстровано ще в кінці 2014-го, але чиновник через суд домігся визнання звільнення незаконним.

Щобільше Коростельов навіть подав позов проти ДФС (розгляд ще триває). В ньому він вимагає стягнути зарплату за "вимушений прогул" в розмірі майже 700 тис. грн. Зрештою, лише у 2021-му Коростельов написав заяву на звільнення.

Навіть без зарплати Коростельов не бідував

Попри відсутність заробітної плати, фінансове становище податківця не було скрутним. Як і у випадку багатьох колег колишнього чиновника, його дружина – на папері заробляє чималі гроші.

Навіть за даними з декларації, Наталя Коростельова за 2021 рік заробила 1,5 млн на оренді. Ще 2,5 млн грн прибутку жінка отримала "від зайняття підприємницькою діяльністю".

У період з 2017-го до 2021-го вона була зареєстрована як ФОП. На момент складання декларації у дружини Коростельова на рахунку було майже 16 млн грн, і по 200 тис. доларів готівкою на кожного члена подружжя.

Дороге авто та нерухомість дружини експодатківця

У 2024-му Наталя Коростельова стала власницею однією з найдорожчих автівок, придбавши чорний Mercedes Benz Class S 580e 2022 р.в. Цифрова частина номера автомобіля – "0555". До слова, згідно з декларацією за 2021-й рік вона взагалі не мала автомобіля.

Авто, як у Коростельової

Також на дружину Коростельова оформлено кілька об'єктів нерухомості в Києві. Зокрема напередодні звільнення свого чоловіка, у 2021-му, жінка стала власницею чотирикімнатної квартири площею 164,9 кв. м в ЖК "Діамант". Зараз квадратний метр тут коштує близько 2,5—3 тис. доларів. Вартість квартири такої площі — понад 412 тис. доларів (18,1 млн грн в еквіваленті).

Відомості про квартиру в ЖК "Діамант"

Крім того, Коростельовій належать два будинки відпочинку по 150 кв. м у Вишгородському районі недалеко від столиці. Вона придбала їх вже у 2016-му.

Нагадаємо, колишній працівник податкової та МВС Олександр Стетюха продає один з найдорожчих маєтків під Києвом. Він заявив "Телеграфу", що успадкував елітну нерухомість від бабусі дружини.