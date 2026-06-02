Молодая пара купила дом с трещинами в селе. Как им удалось преобразить его своими руками (видео)

Елена Руденко
Украинцы сами делают ремонт.

Молодые супруги из города купили дом в селе. Они собственноручно делают ремонт и рассказывают о своих достижениях и ошибках.

Пара ведет свою страницу "Міські в селі" в TikTok, где показывают реальные процессы ремонта и рассказывают о своих лайфхаках. В комментариях они поделились, что дом обошелся им в 6 тысяч долларов вместе с оформлением. Он расположен в селе Новая Дофиновка под Одессой.

По словам авторов канала, у них нет профессиональных навыков делать ремонты — мужчина работает шеф-поваром, а жена помогает по хозяйству. Однако постепенно они превращают свой дом в современное и уютное жилье своими руками.

На момент приобретения одна из стен имела трещины, в доме не было санузла. Супруги затянули дом арматурой с углами, трещина постепенно исчезает.

Сейчас дом преобразился. Есть уютная кухня, санузел, жилье выглядит комфортабельным и современным.

Сначала пара делает ремонт внутри, а затем планирует взяться за внешнюю часть дома. В комментариях много вопросов, сколько денег они потратили на ремонт, однако они отвечают, что еще не считали — "боимся". В одном из видео указано, что в работе паре помогали друзья.

