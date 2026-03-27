Почему старые дома с ОСМД могут быть комфортнее современных высоток

Дело не только во внешнем виде

Часто украинцы считают, что жить в новых многоэтажках комфортнее, чем в старых. Однако фактически это не так, ведь у этих домов есть свои преимущества.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Наш счастливый дом 9-Б" Любовь Башинская.

По словам Башинской, одним из преимуществ старых домов есть небольшая этажность и пребывание на балансе города. То есть, кроме того, что при отключении света можно легче подняться на свой этаж, ремонты в многоэтажке проходят за средства городского бюджета. Также чем меньше здание, тем лучше оно удерживает тепло, даже если нет современного утепления.

"В низких домах меньше затрат на электроэнергию: не нужно удерживать лифт на 25 этажей и освещать длинные коридоры. Государственные программы поддержки ОСМД позволяют заменить трубы и провести термомодернизацию практически бесплатно для жильцов", — говорит директор ОСМД.

Новостройки. Фото: Открытые источники

Еще одним большим преимуществом, по мнению Башинской, есть то, что вокруг старых домов уже существует своя инфраструктура: магазины, поликлиники, остановки, сложившееся соседство.

При этом во многих современных жилых комплексах Киева, несмотря на их новый и привлекательный вид, возникают проблемы с вводом коммуникаций в эксплуатацию, поэтому для таких домов не могут установить стандартные тарифы на услуги. Так, глава ОСМД рассказывает, что есть немало домов с собственной котельной, но без городской коммуникации.

Старый дом. Фото: Открытые источники

Кстати, обычно при отключениях такие автономные котельные не работают, что может стать большой проблемой зимой. Не следует забывать о коммунальных тарифах, которые в старых домах всегда бытовые, а вот новостройки часто имеют тарифы предприятий.

"При покупке новой квартиры на украинском рынке недвижимости одним из главных рисков является ненадежность застройщика. Если на вторичном рынке покупатель получает уже существующую квартиру, тогда как новостройка — это доля в компании, которая возводит дом. Если застройщик обанкротится, инвестор может потерять средства без какой-либо компенсации. Именно поэтому спрос на вторичное жилье остается стабильно высоким и часто превышает интерес к новостройкам", — говорится в материале.

