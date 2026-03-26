Покупать квартиру в старом доме – рискованно: 4 момента, на которые нужно обратить внимание

Рассказываем, как обнаружить подводные камни

Покупка квартиры в старом доме может скрывать юридические и финансовые риски, которые не видны ни при первом осмотре, ни даже при беглом знакомстве с документами. Даже если бумаги выглядят безупречно, за ними могут стоять скрытые совладельцы, долги или аресты, и все это способно превратить радостную покупку в годы судебных споров.

Перед любым соглашением необходимо обращать внимание на четыре основных момента:

Право собственности – проверить, как оно зарегистрировано и нет ли "скрытых" владельцев. Долги владельца – убедиться, что на квартире нет задолженностей. Арест на имущество – убедиться, что на объект не наложен арест. Существенно заниженная цена – если квартира продается примерно на 10–15% дешевле рыночной, это должно насторожить покупателя.

Удивительно заниженная цена — не находка, а тревожный сигнал. Практически всегда за ней что-то стоит: долги, судебные споры либо проблемный юридический статус объекта. Отдельно следует учитывать статус самого дома: если он подлежит реновации или имеет статус аварийного – получить финансирование практически невозможно.

Базовая формула безопасного соглашения – сначала определить реальные финансовые возможности – и только потом обязательная юридическая проверка. Смотреть нужно не только на документы, но и на техническое состояние дома, коммуникации и ежемесячные расходы на содержание. Именно они превращают "дешевую" квартиру в дорогую ошибку.

Напомним, аналитик рынка недвижимости Виктория Берещак посоветовала не покупать квартиры в домах старше 15 лет, поскольку это тот рубеж, после которого инженерные системы дома начинают массово изнашиваться.