Чому старі будинки з ОСББ можуть бути комфортнішими за сучасні висотки

Справа не тільки у зовнішньому вигляді

Досить часто українці вважають, що жити в нових багатоповерхівках комфортніше, ніж у старих. Однак фактично це не так, адже ці будинки мають свої переваги.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директор ОСББ "Наша щаслива оселя 9-Б" Любов Башинська.

За словами Башинської, однією з переваг старих будинків є невелика поверховість та перебування на балансі міста. Тобто, окрім того, що під час відключень світла можна легше піднятись на свій поверх, ремонти у багатоповерхівці проходять за кошти місцевого бюджету. Також чим менше будинок, тим краще він утримує тепло, навіть якщо немає сучасного утеплення.

"У низьких будинках менші витрати на електроенергію: не потрібно утримувати ліфт на 25 поверхів і освітлювати довгі коридори. Державні програми підтримки ОСББ дозволяють замінити труби і провести термомодернізацію практично безкоштовно для мешканців", — каже директорка ОСББ.

Ще однією великою перевагою, на думку Башинської, є те, що навколо старих будинків вже існує своя інфраструктура: магазини, поліклініки, зупинки, сформоване сусідство.

При цьому у багатьох сучасних житлових комплексах Києва, попри їхній новий і привабливий вигляд, виникають проблеми з введенням комунікацій в експлуатацію, через що для таких будинків не можуть встановити стандартні тарифи на послуги. Так, голова ОСББ розповідає, що є чимало будинків з власною котельнею, але без міської комунікації.

До слова, зазвичай під час відключень такі автономні котельні не працюють, що може стати великою проблемою взимку. Не слід забувати про комунальні тарифи, які у старих будинках завжди побутові, а от новобудови часто мають тарифи підприємств.

"При купівлі нової квартири на українському ринку нерухомості одним із головних ризиків є ненадійність забудовника. Якщо на вторинному ринку покупець отримує вже існуючу квартиру, тоді як новобудова — це частка в компанії, яка зводить будинок. Якщо забудовник збанкрутує, інвестор може втратити кошти без будь-якої компенсації. Саме тому попит на вторинне житло залишається стабільно високим і часто перевищує інтерес до новобудов", — йдеться у матеріалі.

