Дожди и холода уже не за горами: когда во Львове резко изменится погода

Весна решила немного отдохнуть

Во Львове в конце марта и начале апреля ожидается резкое изменение погодных условий. Сначала резко похолодает и пойдут дожди, но позже наступит аномальное потепление.

Снижение температуры и дожди задержатся где-то до 4-5 дней. Таким прогнозом поделились в "Погода 33".

Уже 30-31 марта температура воздуха снизится до +1…+7 градусов в течение суток, сопровождаясь дождями. Прохладнее всего будет 1 апреля, когда столбики термометров могут сильно опуститься, но заморозков не будет.

В дальнейшем, 2-3 апреля, сохранится неустойчивая погода с периодическими осадками, однако температура начнет постепенно повышаться до +7…+11 градусов днем и 4…6 градусов ночью. Уже с 4 апреля синоптики прогнозируют резкое потепление: воздух прогреется до +12 градусов, а 5-6 апреля температура будет достигать +13…+14 градусов. В то же время, ночные показатели зафиксируются на уровне +4…+7 градусов.

Пик потепления ожидается 7 апреля, когда во Львове возможно повышение температуры до +17…+18 градусов, что является аномально высоким показателем для этого периода. Осадки постепенно прекратятся.

Когда ожидать похолодания и дождя. Фото: Погода 33

В ресурсе "Sinoptik" также прогнозируют похолодание в течение 31 марта-2 апреля, когда температура днем снизится до +7…+8 градусов, а ночью +3…+5 градусов. Вместе с тем ожидается период дождей. С пятницы, 3 апреля, показатели на термометрах будут постепенно повышаться.

Какая прогнозируется погода во Львове. Фото: Sinoptik

