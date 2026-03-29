В Днепре сначала пойдет дождь, а затем наступит летняя жара: прогноз погоды на две недели

Синоптики предупредили о погодных качелях

В Днепре в течение ближайших двух недель ожидается переменчивая весенняя погода с постепенным повышением температуры, как летом.

Однако не всё так радужно, ведь синоптики прогнозируют ещё затяжные дожди. О прогнозе погоды подробнее рассказали в "Meteo".

Конец марта в Днепре будет дождливым и пасмурным. Днем температура будет держаться на уровне +13…+18 °C, ночью — около +9…+10 °C. Самым теплым днем ожидается 29 марта.

В начале апреля также возможны кратковременные дожди, но в целом будет довольно тепло. Без осадков пройдет только 2 апреля. В этот период днем воздух будет прогреваться до +16 °C, а ночью — до +6 °C.

Дожди задержатся 5 и 7 апреля. В то же время с 8 апреля погода заметно улучшится — станет еще теплее и будет больше солнечных дней. Температура может подняться до +18…+21 °C, то есть будет соответствовать в основном летним показателям.

Когда испортится погода в городе. Фото: Мeteo

Какой погоды ждать украинцам в первые дни апреля

В начале апреля в Украине ожидается теплая, но неустойчивая погода: днем температура будет колебаться от +6 до +18 °C, однако периодически будут проходить дожди, местами с грозами, рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Синоптики отмечают, что потепление будет недолгим из-за влияния холодных воздушных масс из Скандинавии, поэтому возможны кратковременные похолодания, особенно в горных районах, где температура ночью может опускаться до +3 °C.

