Дощі та холод уже на порозі: коли у Львові різко зміниться погода

Весна вирішила трошки відпочити

У Львові наприкінці березня та на початку квітня очікується різка зміна погодних умов. Спочатку різко похолодає і задощить, але пізніше прийде аномальне потепління.

Зниження температури та дощі затримаються на десь до 4-5 днів. Таким прогнозом поділились у "Погода 33".

Уже 30–31 березня температура повітря знизиться до +1…+7 градусів протягом доби, супроводжуючись дощами. Найпрохолодніше буде 1 квітня, коли стовпчики термометрів можуть сильно опуститися, але заморозків не буде.

Надалі, 2-3 квітня, збережеться нестійка погода з періодичними опадами, однак температура почне поступово підвищуватися до +7…+11 градусів вдень та 4…6 градусів вночі. Уже з 4 квітня синоптики прогнозують різке потепління: повітря прогріється до +12 градусів, а 5-6 квітня температура сягатиме +13…+14 градусів. Водночас нічні показники зафіксуються на рівні +4…+7 градусів.

Пік потепління очікується 7 квітня, коли у Львові можливе підвищення температури до +17…+18 градусів, що є аномально високим показником для цього періоду. Опади поступово припиняться.

Коли очікувати на похолодання та дощі. Фото: Погода 33

У ресурсі "Sinoptik" також прогнозують похолодання упродовж 31 березня-2 квітня, коли температура вдень знизиться до +7…+8 градусів, а вночі +3…+5 градусів. Разом з тим очікується період дощів. З п'ятниці, 3 квітня, показники на термометрах поступово підвищуватимуться.

Якою прогнозується погода у Львові. Фото: Sinoptik

