Будет до +18 градусов, но… Какую погоду ждать украинцам в первые дни апреля

Весьма прохладно будет в горных регионах

Первые дни апреля порадуют украинцев достаточно теплой и стабильной погодой. Такое потепление будет обусловлено преобладанием циклона, но поступление скандинавских воздушных масс все изменит.

Об этом рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По словам синоптика, теплая погода хоть и ожидается в начале апреля, но ее стабильность будет зависеть от траектории и скорости движения барических образований.

"Настоящая весенняя стабильность еще немного задерживается – теплые и комфортные периоды пока будут непродолжительными. В тренде – традиционное похолодание перед Пасхой", – подытожил Постригань.

Какую погоду прогнозируют на первые дни апреля

По данным Укргидрометцентра, с 1 апреля Украину ожидает достаточно теплая, но облачная погода. Так, столбик термометра будет показывать от +6 до +16 градусов днем и до +9 градусов ночью. На западе Украины возможен небольшой дождь. Самыми теплыми днями синоптики называют 3 и 4 апреля, ведь тогда температура воздуха достигнет отметки в +18 градусов.

Погода в Украине 1 апреля. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине в начале апреля. Данные: Укргидрометцентр

В то же время портал Ventusky прогнозирует еще большее тепло в первую неделю апреля. Так, 2 апреля столбик термометра в центральных и восточных областях днем достигнет отметки в +18 градусов, ночью опустится до +6 градусов. При этом в горных регионах возможно похолодание до +3 градусов ночью.

Погода в Украине 2 апреля. Данные: Ventusky

В течение 3 апреля, несмотря на довольно теплую погоду до +14 градусов, почти всю Украину будет накрывать сильный ливень местами с грозами. Осадки минуют только западные области.

Погода в Украине 3 апреля. Данные: Ventusky

