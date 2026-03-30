Наденете вещь этого цвета — и притянете неприятность. Что нельзя делать в праздник 30 марта
Остерегайтесь сегодня дальней поездки и не только
Согласно церковному календарю, в этот понедельник христиане восточного обряда почитают память преподобного Иоанна Лествичника.
Преподобный Иоанн жил в VI-VII веках. Около сорока лет он провел в уединении, посвятив себя посту и непрестанной молитве. Позднее его призвали возглавить монастырь на горе Синай в качестве игумена.
Главный труд святого — "Лествица", в котором духовный путь к Богу представлен как восхождение по лестнице из тридцати ступеней. Каждая ступень символизирует определенную добродетель — смирение, послушание, молитву и другие.
В старые времена хозяйки в этот день пекли постное печенье или хлебцы в форме стремянок с перекладинами (их делали 12 — по количеству месяцев или степеней добродетелей). Верили, что если каждый член семьи съест такую "лестницу", это принесет здоровье, а душа сможет легче подняться к небу.
Народные приметы 30 марта
- Если 30 марта тепло, то и вся весна будет теплой. Холодная погода предвещает затяжную весну.
- Прилет журавлей и аистов предвещает быстрое потепление.
- Если гуси летят высоко – скоро возможны снегопады.
- Если не видно скворцов — ждите непогоду.
У кого именины 30 марта
Сегодня именины отмечает Иван и Захар.
Что нельзя делать 30 марта
- Заниматься тяжелой физической работой, генеральной уборкой, стиркой, шитьем или вязанием. Считалось, что это может принести несчастья в дом.
- Давать деньги в долг или занимать самим — это сулит материальные трудности.
- Если в семье есть маленький ребенок, 30 марта нельзя отдавать из дома хлеб, соль или деньги, чтобы не "отдать" счастливую судьбу малыша.
- Отправляться в дальнюю дорогу, потому что путь может быть опасным или неудачным.
- Рассказывать свои сны, увиденные в ночь на 30 марта — они могут не исполниться или навлечь беду.
- Надевать вещи черного цвета, чтобы не притянуть к себе неприятности.
Поскольку день памяти Иоанна Лествичника обычно приходится на период Великого поста, христианам нельзя употреблять продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты, яйца).