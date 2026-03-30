Наденете вещь этого цвета — и притянете неприятность. Что нельзя делать в праздник 30 марта

Остерегайтесь сегодня дальней поездки и не только

Согласно церковному календарю, в этот понедельник христиане восточного обряда почитают память преподобного Иоанна Лествичника.

Преподобный Иоанн жил в VI-VII веках. Около сорока лет он провел в уединении, посвятив себя посту и непрестанной молитве. Позднее его призвали возглавить монастырь на горе Синай в качестве игумена.

Главный труд святого — "Лествица", в котором духовный путь к Богу представлен как восхождение по лестнице из тридцати ступеней. Каждая ступень символизирует определенную добродетель — смирение, послушание, молитву и другие.

В старые времена хозяйки в этот день пекли постное печенье или хлебцы в форме стремянок с перекладинами (их делали 12 — по количеству месяцев или степеней добродетелей). Верили, что если каждый член семьи съест такую ​​"лестницу", это принесет здоровье, а душа сможет легче подняться к небу.

Народные приметы 30 марта

Если 30 марта тепло, то и вся весна будет теплой. Холодная погода предвещает затяжную весну.

Прилет журавлей и аистов предвещает быстрое потепление.

Если гуси летят высоко – скоро возможны снегопады.

Если не видно скворцов — ждите непогоду.

У кого именины 30 марта

Сегодня именины отмечает Иван и Захар.

Что нельзя делать 30 марта

Заниматься тяжелой физической работой, генеральной уборкой, стиркой, шитьем или вязанием. Считалось, что это может принести несчастья в дом.

Давать деньги в долг или занимать самим — это сулит материальные трудности.

Если в семье есть маленький ребенок, 30 марта нельзя отдавать из дома хлеб, соль или деньги, чтобы не "отдать" счастливую судьбу малыша.

Отправляться в дальнюю дорогу, потому что путь может быть опасным или неудачным.

Рассказывать свои сны, увиденные в ночь на 30 марта — они могут не исполниться или навлечь беду.

Надевать вещи черного цвета, чтобы не притянуть к себе неприятности.

Поскольку день памяти Иоанна Лествичника обычно приходится на период Великого поста, христианам нельзя употреблять продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты, яйца).