Одягнете річ цього кольору — і притягнете неприємність. Що не можна робити у свято 30 березня

Стережіться сьогодні далекої поїздки й не тільки

Згідно з церковним календарем, цього понеділка християни східного обряду вшановують пам’ять преподобного Іоанна Ліствичника.

Преподобний Іоанн жив у VI-VII століттях. Близько сорока років він провів на самоті, присвятивши себе посту та невпинній молитві. Пізніше його закликали очолити монастир на горі Сінай як ігумен.

Головна праця святого — "Ліствиця", в якій духовний шлях до Бога представлений як підйом тридцятьма сходинками. Кожна сходинка символізує певну чесноту — смиренність, послух, молитву та інші.

У давні часи господині цього дня пекли пісне печиво або хлібці у формі драбинок з перекладинами (їх робили 12 — за кількістю місяців або рівнями чеснот). Вірили, що якщо кожен член сім’ї з’їсть такі "сходинки", це принесе здоров’я, а душа зможе легше піднятися до неба.

Народні прикмети 30 березня

Якщо 30 березня тепло, то й уся весна буде теплою. Холодна погода віщує затяжну весну.

Приліт журавлів та лелек віщує швидке потепління.

Якщо гуси летять високо – незабаром можливі снігопади.

Якщо не видно шпаків — чекайте на негоду.

У кого іменини 30 березня

Сьогодні іменини відзначає Іван та Захар.

Що не можна робити 30 березня

Займатися важкою фізичною роботою, генеральним прибиранням, пранням, шиттям або в’язанням. Вважалося, що це може принести нещастя до оселі.

Давати гроші в борг або позичати самим — це обіцяє матеріальні труднощі.

Якщо в сім’ї є маленька дитина, 30 березня не можна віддавати з дому хліб, сіль чи гроші, щоб не "віддати" щасливу долю малюка.

Вирушати в далеку дорогу, тому що шлях може бути небезпечним або невдалим.

Розповідати свої сни, побачені в ніч на 30 березня — вони можуть не справдитись чи накликати лихо.

Надягати речі чорного кольору, щоб не притягнути до себе неприємності.

Оскільки день пам’яті Іоанна Ліствичника зазвичай припадає на період Великого посту, християнам не можна вживати продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти, яйця).