Как правильно уходить с кладбища на Проводы: священник назвал важный момент

Верующим советуют перед выходом обернуться и перекреститься

Проводы, или Радоница — это время особого молитвенного единения с отошедшими в вечность. Многие придерживаются народных традиций, однако священники отмечают: самое важное то, с какими мыслями мы оставляем место упокоения родных.

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк объяснил в интервью "Телеграфу", что завершение визита на кладбище должно быть сознательным молитвенным актом. По его словам, существует простой, но глубокий духовный жест, о котором следует помнить каждому верующему.

"Когда человек выходит из кладбища, нужно обернуться и совершить крестное знамение, попросить Бога о прощении и мире для души умершего, выразить свои искренние воспоминания и благословения", — советует священник.

Он подчеркивает, что формальное количество прочитанных молитв не имеет такого значения, как состояние души молящегося.

"Не важно, сколько слов вы скажете, а то, чтобы ваши мысли и молитвы были чистыми и от всей души. Церковь учит, что именно такая внутренняя молитва приносит душе покой и утешение, а внешние слова — только ее сопровождение", — отметил отец Тарас.

Также капеллан рассказал, есть ли возрастные ограничения при посещении кладбища детьми в поминальные дни.