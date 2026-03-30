Раньше многие украинцы были фонарщиками. Кто это и куда они исчезли (видео)

Часто этим занимались отставные солдаты

В Черновцах устраивают интересное действо — два актера каждую субботу одеваются в старинные костюмы, берут лестницу и идут "зажигать" фонарь на улице Кобылянской. Раньше в украинских городах профессия фонарщиков была распространена.

Теперь главными фонарщиками Черновцов стали актеры Иван и Инна Данилин, рассказал molbuk.ua. Несколько лет назад кузнецы сделали в подарок городу кованый фонарь, с тех пор каждую субботу актеры проводят интересное мини-спектакль, зажигая фонарь.

Иван и Инна Данилин

Конечно, сейчас в этом фонаре, как и во всех фонарях Черновцов и Украины, электрический свет. Однако действо, когда актеры в костюмах, с наступлением сумерек приходят с лестницей и один из них "зажигает" фонарь от спички, вызывает восторг и у жителей Черновцов, и у гостей города. Одновременно звучит фонограмма с рассказом о фонарщиках.

Действо выглядит очень атмосферно

Как рассказывают актеры, одновременно с запуском фонограммы звукооператор звонит в "Міськсвітло", чтобы включили уличное освещение, когда зажигается спичка в фонаре. Однако когда не было электричества, именно фонарщики зажигали масло в банках фонарей и улицы освещались.

Кто таки фонарщики

Сейчас эта профессия воспринимается как романтическая и сказочная, но когда-то была будничной и обыденной. До появления электричества именно фонарщики отвечали за свет на улицах в темное время суток.

Фонарщик

Работа требовала физической выносливости — с наступлением сумерек фонарщик брал лестницу и обходил свой участок. Остановка – у каждого фонарного столба. Фонарщик не только зажигал фонарь, но и очищал стекло и подрезал фитиль.

На рассвете все повторялось — нужно потушить каждый фонарь и заправить его на следующий вечер. Днем лампы чистили от копоти и при необходимости ремонтировали.

Тушили фонари специальной палкой с колпачком

Сначала фонари заправляли маслом, преимущественно конопляным, но оно давало мало света и коптило. Позже для этого использовали спирто-скипидарную смесь, а затем ее заменили керосином.

Почему исчезли фонарщики

Завершение эпохи фонарщиков наступило в конце XIX – начале XX века с появлением электричества. Электрические фонари не нуждались в зажигании спичкой, достаточно было нажать выключатель на станции и все лампы включались, улицы заливал свет.

