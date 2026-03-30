Раніше багато українців були ліхтарниками. Хто це і куди вони зникли (відео)

Часто цим займалися відставні солдати

У Чернівцях влаштовують цікаве дійство — двоє акторів щосуботи одягаються у старовинні костюми, беруть драбину і йдуть "запалювати" ліхтар на вулиці Кобилянської. Раніше в українських містах професія ліхтарників була поширеною.

Тепер головними ліхтарниками Чернівців стали актори Іван та Інна Данілін, розповів molbuk.ua. Кілька років тому ковалі зробили у подарунок місту кований ліхтар, з того часу щосуботи актори проводять цікаву мінівиставу, запалюючи ліхтар.

Іван та Інна Данілін

Однак звісно, зараз у цьому ліхтарі, як і у всіх ліхтарях Чернівців та України, електричне світло. Однак дійство, коли актори у костюмах, з настанням сутінок приходять з драбиною та один з них "запалює" ліхтар від сірника, викликає захват і в жителів Чернівців і в гостей міста. Одночасно лунає фонограма з розповіддю про ліхтарників.

Дійство виглядає дуже атмосферно

Як розповідають актори, одночасно з запуском фонограми, звукооператор телефонує у "Міськсвітло", щоб ввімкнули вуличне освітлення, коли запалюється сірник у ліхтарі. Однак коли не було електрики, саме ліхтарники запалювали олію у бляшанках ліхтарів і вулиці освітлювалися.

Хто таки ліхтарники

Зараз ця професія сприймається як романтична та казкова, але колись була звичайною та буденною. До появи електрики саме ліхтарники відповідали за світло на вулицях у темний час доби.

Ліхтарник

Робота вимагала фізичної витривалості — з настанням сутінок ліхтарник брав драбину та обходив свою дільницю. Зупинка — біля кожного ліхтарного стовпа. Ліхтарник не лише запалював ліхтар, але й очищав скло та підрізав ґніт.

На світанку все повторювалося — треба загасити кожен ліхтар та заправити його на наступний вечір. Вдень лампи чистили від кіптяви та за потреби ремонтували.

Гасили ліхтарі спеціальною палицею з ковпачком

Спочатку ліхтарі заправляли олією, переважно конопляною, але вона давала мала світла та чаділа. Пізніше для цього використовували спирто-скіпидарну суміш, а потім її замінили гасом (керосин).

Чому зникли ліхтарники

Завершення епохи ліхтарників настало наприкінці XIX — на початку XX століття з появою електрики. Електричні ліхтарі не потребували запалення сірником, достатньо було натиснути вмикач на станції й всі лампи включалися, вулиці заливало світло.

