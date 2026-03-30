Раніше багато українців були ліхтарниками. Хто це і куди вони зникли (відео)
Часто цим займалися відставні солдати
У Чернівцях влаштовують цікаве дійство — двоє акторів щосуботи одягаються у старовинні костюми, беруть драбину і йдуть "запалювати" ліхтар на вулиці Кобилянської. Раніше в українських містах професія ліхтарників була поширеною.
Тепер головними ліхтарниками Чернівців стали актори Іван та Інна Данілін, розповів molbuk.ua. Кілька років тому ковалі зробили у подарунок місту кований ліхтар, з того часу щосуботи актори проводять цікаву мінівиставу, запалюючи ліхтар.
Однак звісно, зараз у цьому ліхтарі, як і у всіх ліхтарях Чернівців та України, електричне світло. Однак дійство, коли актори у костюмах, з настанням сутінок приходять з драбиною та один з них "запалює" ліхтар від сірника, викликає захват і в жителів Чернівців і в гостей міста. Одночасно лунає фонограма з розповіддю про ліхтарників.
Як розповідають актори, одночасно з запуском фонограми, звукооператор телефонує у "Міськсвітло", щоб ввімкнули вуличне освітлення, коли запалюється сірник у ліхтарі. Однак коли не було електрики, саме ліхтарники запалювали олію у бляшанках ліхтарів і вулиці освітлювалися.
Хто таки ліхтарники
Зараз ця професія сприймається як романтична та казкова, але колись була звичайною та буденною. До появи електрики саме ліхтарники відповідали за світло на вулицях у темний час доби.
Робота вимагала фізичної витривалості — з настанням сутінок ліхтарник брав драбину та обходив свою дільницю. Зупинка — біля кожного ліхтарного стовпа. Ліхтарник не лише запалював ліхтар, але й очищав скло та підрізав ґніт.
На світанку все повторювалося — треба загасити кожен ліхтар та заправити його на наступний вечір. Вдень лампи чистили від кіптяви та за потреби ремонтували.
Спочатку ліхтарі заправляли олією, переважно конопляною, але вона давала мала світла та чаділа. Пізніше для цього використовували спирто-скіпидарну суміш, а потім її замінили гасом (керосин).
Чому зникли ліхтарники
Завершення епохи ліхтарників настало наприкінці XIX — на початку XX століття з появою електрики. Електричні ліхтарі не потребували запалення сірником, достатньо було натиснути вмикач на станції й всі лампи включалися, вулиці заливало світло.
