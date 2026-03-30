Одесса не будет прятать зонтики почти неделю: в какие дни осадки возьмут перерыв

Воздух может прогреться до +17 градусов

На этой неделе в Одессе ожидается переменчивая погода с дождями. Температура будет постепенно повышаться, но облачность и осадки будут сохраняться почти всю неделю.

По прогнозам в "Sinoptik", в конце недели погодные условия немного улучшатся. В то же время температура до 5 апреля не упадет ниже +12 градусов днем. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Начало периода будет довольно пасмурным и влажным. В понедельник и вторник, 30-31 марта, ожидаются дожди, будет прохладно, но дневная температура достигнет +12…14 градусов. В среду, 1 апреля, осадки возьмут перерыв, однако погода станет теплее — до +15 градусов. В этот период ночью температура не опустится ниже +8 градусов.

Во второй половине недели ситуация почти не изменится: 2-3 апреля также пройдут осадки, но температура останется комфортной.

На выходных погода постепенно улучшится. В субботу, 4 апреля, еще ожидается облачность и осадки. В воскресенье, 5 апреля, будет более или менее хорошая весенняя погода: без дождя, станет немного солнечнее и заметно теплее. Она будет подходить для прогулок и отдыха на улице.

Когда закончатся дожди в Одессе.

